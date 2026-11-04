Echipa pregătită de Laurențiu Reghecampf a bifat până acum, în noua stagiune, șase victorii, trei rezultate de egalitate și cinci înfrângeri și se situează pe locul șapte cu 21 de puncte.

În runda #14, fosta campioană a României a pierdut în deplasare împotriva lui ”U” Cluj, scor 0-1

Surpriza FCSB: ”Cred că fiecare om de fotbal s-ar fi așteptat la asta”

La VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1, Petre Grigoraș a intervenit telefonic și a vorbit, printre altele, și despre FCSB, despre care a spus că este o surpriză neplăcută în virtutea locului din clasament pe care se află fosta campioană.

Roș-albaștrii nu au mers bine nici sezonul trecut, când au evoluat în play-out, dar au salvat stagiunea calificându-se în Europa după două meciuri de baraj cu FC Botoșani și Dinamo.

Petre Grigoraș a indicat, de altfel, că se bucură de revenirea Farului, club care e pe locul 6 după 14 runde desfășurate în sezonul regulat al Superligii României.

”(n.r. Care e cea mai mare surpriză din Liga 1 din acest sezon? Surpriză? Haideți să spunem că FCSB-ul nu este mai sus decât s-ar fi așteptat fiecare om de fotbal. Cred că e o surpriză, dar din păcate neplăcută. Momentan!

Ca joc, nu neapărat surprize, mă bucură foarte mult revenirea Farului în partea superioară a clasamentului, prin joc și rezultate”, a spus Petre Grigoraș la emisiunea VOYO SPORT LIVE.

Pentru FCSB urmează meciul împotriva Corvinului Hunedoara de sâmbătă, 7 noiembrie, de la ora 20:30. Partida va conta pentru etapa #15 din campionat și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.

Cum arată clasamentul Superligii României