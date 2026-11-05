În ultima perioadă s-a zvonit că atacantul nu se simte confortabil la Dinamo, motiv pentru care ar deveni plauzibil scenariul unei despărțiri în iarnă. Varianta este negată categoric de agentul său, Yohann Chaaban, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Sport.ro.

Impresarul este deranjat și de cele apărute în spațiul public. Spune că reprezentanții clubului ar trebui să-l apere mai des pe atacantul francez, deoarece zvonurile care i-ar pune la îndoială profesionalismul îi pot compromite cariera.

Karamoko este, acum, focusat pe ce se întâmplă la Dinamo. Rămâne una dintre principalele soluții ale lui Nuno Campos pentru postul de atacant, iar în acest sezon a reușit deja să bifeze două goluri și două assist-uri în 11 partide.

Agentul lui Mamoudou Karamoko a spus ce urmează pentru atacantul lui Dinamo

Au fost multe zvonuri legate de viitorul lui Karamoko și de faptul că el ar vrea să plece de la Dinamo. Ce se întâmplă cu jucătorul?

Mamoudou se simte foarte bine la București. Îi place orașul, clubul, se simte foarte bine și cam asta e realitatea pentru moment. Nu e nimic de spus despre club, totul este în regulă.

Și...

Singurul lucru este legat de ce apare în spațiul public. Este deja de un an și jumătate la Dinamo și au apărut de trei sau patru ori câteva știri despre el. De fiecare dată au fost false. Povești murdare, despre stilul său de viață, că nu ar fi profesionist... multe chestii. Ultima a fost la Cluj, că a vrut să invite pe cineva înainte de meci. A fost absolut fals. Acum, Mamoudou vrea să dea un răspuns, pentru că e despre reputația lui, mai ales că totul e greșit. Nu e bine pentru cariera lui, de asta suntem puțin furioși acum. Mamoudou trebuie să vorbească despre asta, să pună realitatea pe masă.