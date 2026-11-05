În ultima perioadă s-a zvonit că atacantul nu se simte confortabil la Dinamo, motiv pentru care ar deveni plauzibil scenariul unei despărțiri în iarnă. Varianta este negată categoric de agentul său, Yohann Chaaban, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Sport.ro.
Impresarul este deranjat și de cele apărute în spațiul public. Spune că reprezentanții clubului ar trebui să-l apere mai des pe atacantul francez, deoarece zvonurile care i-ar pune la îndoială profesionalismul îi pot compromite cariera.
Karamoko este, acum, focusat pe ce se întâmplă la Dinamo. Rămâne una dintre principalele soluții ale lui Nuno Campos pentru postul de atacant, iar în acest sezon a reușit deja să bifeze două goluri și două assist-uri în 11 partide.
Agentul lui Mamoudou Karamoko a spus ce urmează pentru atacantul lui Dinamo
Au fost multe zvonuri legate de viitorul lui Karamoko și de faptul că el ar vrea să plece de la Dinamo. Ce se întâmplă cu jucătorul?
Mamoudou se simte foarte bine la București. Îi place orașul, clubul, se simte foarte bine și cam asta e realitatea pentru moment. Nu e nimic de spus despre club, totul este în regulă.
Și...
Singurul lucru este legat de ce apare în spațiul public. Este deja de un an și jumătate la Dinamo și au apărut de trei sau patru ori câteva știri despre el. De fiecare dată au fost false. Povești murdare, despre stilul său de viață, că nu ar fi profesionist... multe chestii. Ultima a fost la Cluj, că a vrut să invite pe cineva înainte de meci. A fost absolut fals. Acum, Mamoudou vrea să dea un răspuns, pentru că e despre reputația lui, mai ales că totul e greșit. Nu e bine pentru cariera lui, de asta suntem puțin furioși acum. Mamoudou trebuie să vorbească despre asta, să pună realitatea pe masă.
Ați discutat cu conducerea clubului?
Ultima oară, Andrei (n.r. - Nicolescu), președintele clubului, a vorbit în media și a spus că povestea nu a fost adevărată, ceea ce e bine pentru el, dar eu consider că cei din club trebuie să facă adesea mai mult pentru a-l proteja pe jucător. E doar părerea mea. Dacă ei nu neagă, se creează dubii despre jucător și nu e corect. Oamenii își vor face o opinie nepotrivită și el nu merită.
”Acest sezon ne poate spune care va fi următorul pas”
El vrea să continue la Dinamo?
Acum, cred că e prea devreme ca să luăm orice decizie. Acum ei vor să ia titlul. Așa cum ți-am zis, el se simte bine în club, ceea ce e greșit e despre zvonurile că el ar fi inconfortabil acolo. Noi credem că cineva vrea... nu știu cum să spun...
Să-i strice reputația?
Da, da! Altfel, suntem în noiembrie, ei vor să joace pentru titlu, deci e foarte devreme ca să luăm o anumită decizie. Acest sezon ne poate spune care va fi următorul pas, deoarece el mai are o opțiune pentru un an pe masă, poate știți asta, deci fiecare scenariu este deschis, mai ales dacă ei vor juca în Europa în următorul sezon.
Deci orice se poate întâmpla?
Da. Acum, e prea devreme ca să luăm orice decizie. Nu ne gândim la plecare. Mamoudou e concentrat să joace, să marcheze și clubul să rămână pe primul loc. Ăsta e singurul obiectiv acum.
- Mamoudou Karamoko este crescut de Paris FC și Strasbourg, iar în cariera sa a mai evoluat pentru Wolfsburg B, LASK Linz, FC Copenhaga, Videoton și Ujpest.
- „Îmi place Karamoko la nebunie! Dacă e sănătos, Dinamo e o pretendentă clară la titlu. Dacă e în regulă fizic, dă peste 20 de goluri! Să nu aibă accidentări” - Ioan Andone, despre Karamoko, la VOYO SPORT LIVE.
Dinamo își păstrează primul loc
”Roș-albii” sunt din nou pe primul loc după victoria cu UTA Arad, scor 2-0. Dinamo are acum 33 de puncte și este la doar un punct distanță de Universitatea Craiova. Rapid completează podiumul, cu 30 de puncte.
În următoarea etapă, Dinamo se va deplasa la Mioveni pentru duelul cu FC Argeș, în timp ce UTA Arad, care rămâne pe locul zece, va primi vizita Petrolului.