VIDEO EXCLUSIV Marica a auzit cu ce echipă semnează Andrei Cordea și a intervenit

Marica a auzit cu ce echipă semnează Andrei Cordea și a intervenit Superliga Ciprian Marica, la VOYO Sport Live
SPORT.RO
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Andrei Cordea (27 de ani) este pe picior de plecare de la CFR Cluj, după o perioadă foarte bună în Gruia.

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Ciprian Maricaandrei cordeaChinaCFR ClujYunnan Yukun
Din articol

Sosit la CFR Cluj vara trecută, Cordea a ajuns la 21 de goluri și 9 pase decisive în 56 de partide. Obligată să vândă pentru a trece peste perioada foarte dificilă din punct de vedere financiar, CFR Cluj a ajuns la un acord cu formația chineză Yunnan Yukun pentru transferul lui Cordea.

Ciprian Marica, după transferul lui Andrei Cordea: "Nu e de dorit să mergi în China, chiar dacă iei bani mai mulți"

CFR Cluj ar urma să încaseze aproximativ 700.000 de euro în schimbul lui Cordea, iar jucătorul este așteptat să primească un salariu anual de 800.000 de euro.

Ciprian Marica este de părere că transferul este benefic lui CFR Cluj, aflată în insolvență, însă nu neapărat și lui Cordea. Fostul internațional pune la îndoială valoarea campionatului Chinei.

"Dacă îmi aduc bine aminte, domnul Zăvăleanu ne spunea că e nevoie de două milioane de euro ca să treacă de perioada asta grea. Spunea că cineva trebuie să aducă bani. Uite că vin acești bani și văd acest lucru mai important pentru CFR decât pentru Cordea.

Sigur, probabil câștigi bani mai mulți în China, dar nu prea îți dorești să mergi în China. Înțeleg că fotbalul din China e în creștere, se investește, dar nu e de dorit să mergi acolo. Clar ți-ai dori să rămâi în vest mai mult. Consider că e un transfer bun pentru CFR, mai face rost de niște bani, o sumă importantă. Ar mai fi un milion de adus pentru a trece peste perioada dificilă", a spus Ciprian Marica, la VOYO Sport Live.

Ciprian Marica: "Dacă aș fi în locul lui Cordea, aș fi acum mult mai precaut și mai atent"

Transferul lui Cordea în China va deveni oficial abia în fereastra de mercato din iarnă. Ciprian Marica se așteaptă ca extrema să joace mai puțin la formația din Gruia pentru a nu risca o accidentare care să îi pericliteze mutarea.

"Da, clar va fi mai precaut, mai atent. Probabil va juca mai puțin. Punându-mă în locul lui, așa aș proceda. Aș fi mult mai precaut și mai atent. Interesul e și al lui CFR să îl protejeze", a mai spus Marica.

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