După 20 ani, Cosmina Păsărin revine în Băieți Buni: Pe Viață. Cine este partenerul ei? „Este un personaj cu un mers anume, cu o poziție corporală specifică și cu un grad ridicat de motricitate

După 20 ani, Cosmina Păsărin revine în Băieți Buni: Pe Viață. Cine este partenerul ei? „Este un personaj cu un mers anume, cu o poziție corporală specifică și cu un grad ridicat de motricitate Stiri
SPORT.RO
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La începutul anilor 2000, Băieți Buni, considerat primul serial polițist românesc, ținea telespectatorii cu sufletul la gură în fața micilor ecrane. La peste două decenii de la difuzare, unele personaje au rămas întipărite în memoria publicului, iar printre acestea se numără și Guvida, interpretată de Cosmina Păsărin. În noul sezon, Băieți Buni: Pe Viață, care va putea fi urmărit în curând la PRO TV și pe VOYO, actrița revine în rolul care a consacrat-o, în timp ce noi personaje își fac apariția în universul serialului, printre acestea numărându-se și cel interpretat de actorul Cosmin Dominte.

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Cosmina PasarinBăieți Buni: Pe ViațăCosmin Dominte

Despre această revenire, Cosmina Păsărin declară: „Să mă întorc la personajul meu după mai bine de 20 de ani a fost o experiență foarte specială pentru mine. E unul dintre acele lucruri pe care nu-ți imaginezi că o să le mai trăiești și tocmai de aceea m-a bucurat enorm propunerea de a reveni în acest proiect. Guvida s-a schimbat, evident, așa cum ne-am schimbat și noi în toți anii aceștia, dar și-a păstrat esența. Este în continuare curajoasă, calculată și capabilă să surprindă, însă experiențele prin care a trecut și-au pus amprenta asupra ei. Mi-a plăcut foarte mult să descopăr cine este astăzi și să mă întorc pe platou într-o poveste care a făcut parte din viața mea acum mai bine de două decenii. Mi se pare fascinant să ai ocazia să reiei un personaj după atât de mult timp și să-l descoperi într-o altă etapă a vieții lui, fiind tu însăți într-o altă etapă a vieții tale”.

Ea se va reîntâlni cu polițiștii interpretați de Dragoș Bucur și Cabral, dar va avea și parteneri noi de scenă. „A fost o bucurie să mă reîntâlnesc pe platourile de filmare cu colegi din primul sezon, dar la fel de mare a fost bucuria să cunosc și personajele noi care intră în poveste. Cred că tocmai această combinație între personaje pe care publicul le cunoaște deja și cele noi dă un aer foarte fresh sezonului. Cred că telespectatorii vor fi surprinși de situațiile imprevizibile în care vom ajunge, de alegerile pe care vom fi nevoiți să le facem atunci când lucrurile se complică și de direcțiile în care vor evolua unele dintre povești. Sunt multe lucruri pe care nu le poți anticipa, iar rolul meu contribuie și el la câteva dintre surprizele noului sezon”, dezvăluie Cosmina Păsărin.

Cosmin Dominte este un actor ce a jucat atât pe scenele teatrelor din România, cât și în producții cinematografice naționale și internaționale. El îl va interpreta pe partenerul excentric al Guvidei, Neamțu’, despre care spune: „E un om care deși s-a născut în România, a plecat la vârsta de 8 ani în Germania și a fost crescut doar de mama lui până într-un punct. Apoi a fost despărțit și de ea. Deci gândește în germană, dar știe și limba română chiar dacă n-a mai vorbit-o de 20 și ceva de ani. Făcând toți pașii ăștia înapoi și urmărind firul, am găsit și lucruri care poate îi vor surprinde pe telespectatori la un asemenea personaj - cum ar fi că îi plac mult pufuleții sau că în anumite situații își cântă pentru autoreglare emoțională, pentru că a fost un copil singur”.

Rolul lui Neamțu’ este unul complex, care a necesitat o pregătire specială: „Pe lângă deslușirea mecanismului psihologic pregătirea pentru rol a implicat și antrenamente fizice. Este un personaj abil și în formă, care poate să facă multe lucruri ce nu sunt la îndemână pentru un om obișnuit. Are și pregătire militară. De asemenea, are un mers anume, cu o poziție corporală specifică și cu un grad ridicat de motricitate. Mi-a fost destul de greu să echilibrez micile lui ciudățenii fizice cu gradul ridicat de motricitate, dar cred că am reușit să îl duc unde am vrut”.   

Cei doi vor putea fi urmăriți în curând la PRO TV și pe VOYO în Băieți Buni: Pe Viață.

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