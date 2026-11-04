Formația dirijată de Laurențiu Reghecampf a bifat până acum șase victorii, trei rezultate de egalitate și cinci înfrângeri și se află la două lungimi în spatele Farului Constanța, ocupanta locului șase.

Față de liderul Dinamo, fosta campioană a României, FCSB, e la 12 puncte! În ultima rundă, roș-albaștrii au pierdut cu ”U” Cluj (poziția a patra) cu 1-0, pe ”Cluj-Arena”.

Scenariu sumbru pentru Gigi Becali la FCSB: ”Dacă se întâmplă asta va fi foarte greu!” + ”Play-off-ul, în pericol?!”

Miodrag Belodedici, fost câștigător al Cupei Campionilor Europeni cu Steaua București și Steaua Roșie Belgrad, a spus că dacă FCSB va continua să aibă fluctuații în rezultate îi va fi greu să prindă play-off-ul.

Gruparea roș-albastră nu a mers bine nici sezonul trecut, când a evoluat în play-out, dar a salvat stagiunea calificându-se în UEFA Europa Conference League după două meciuri de baraj cu FC Botoșani și Dinamo.

”(n.r. FCSB a ajuns la două înfrângeri. Dacă urmează treia vor fi probleme?) Ce să vă spun, acum nici eu nu înțeleg. Câteodată are meciuri bune, joacă bine, câteodată se duce în jos. Nu înțeleg ce se întâmplă. FCSB are și meciuri bune și meciuri slabe. Asta a arătat până acum.

Mă gândesc dacă poate să ajungă în cupele europene unde era acum câțiva ani... Dacă merge așa va fi foarte greu. (n.r. deci play-off-ul e în pericol?) Este, este...”, a spus Miodrag Belodedici.

Pentru FCSB urmează meciul împotriva Corvinului Hunedoara de sâmbătă, 7 noiembrie, de la ora 20:30. Partida va conta pentru etapa #15 din campionat și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.

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