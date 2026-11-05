FCSB nu mai e singura! Tocmai i-a fost egalat recordul negativ din UEFA Champions League

FCSB și Slavia Praga, 23 de meciuri consecutive fără victorie în Champions League (grupe/faza principală)

Slavia Praga a pierdut, miercuri seară, meciul de pe teren propriu contra lui Arsenal, scor 1-2, în faza principală din UEFA Champions League. Campioana Angliei a marcat prin Madueke și Gyokeres, în prima repriză, în timp ce Novak a reușit golul de onoare al cehilor în minutul 90.

În urma acestui rezultat, Slavia Praga a ajuns la 23 de meciuri consecutive fără victorie în faza principală a Ligii Campionilor. Formația din Cehia a egalat astfel borna negativă a celor de la FCSB, care au strâns tot 23 de meciuri consecutive fără succes, în perioada 2006-2013, notează Ruik.

Ultima victorie a lui FCSB în grupele Ligii Campionilor s-a înregistrat pe 13 septembrie 2006. Echipa pregătită de Cosmin Olăroiu învingea atunci Dinamo Kiev, scor 4-1, după golurile lui Ghionea, Vali Badea și Dică (dublă).