FCSB nu mai e singura! Tocmai i-a fost egalat recordul negativ din UEFA Champions League

FCSB nu mai e singura! Tocmai i-a fost egalat recordul negativ din UEFA Champions League Liga Campionilor
SPORT.RO
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FCSB împarte acum cu un alt club o bornă negativă în UEFA Champions League.

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FCSB și Slavia Praga, 23 de meciuri consecutive fără victorie în Champions League (grupe/faza principală)

Slavia Praga a pierdut, miercuri seară, meciul de pe teren propriu contra lui Arsenal, scor 1-2, în faza principală din UEFA Champions League. Campioana Angliei a marcat prin Madueke și Gyokeres, în prima repriză, în timp ce Novak a reușit golul de onoare al cehilor în minutul 90.

În urma acestui rezultat, Slavia Praga a ajuns la 23 de meciuri consecutive fără victorie în faza principală a Ligii Campionilor. Formația din Cehia a egalat astfel borna negativă a celor de la FCSB, care au strâns tot 23 de meciuri consecutive fără succes, în perioada 2006-2013, notează Ruik.

Ultima victorie a lui FCSB în grupele Ligii Campionilor s-a înregistrat pe 13 septembrie 2006. Echipa pregătită de Cosmin Olăroiu învingea atunci Dinamo Kiev, scor 4-1, după golurile lui Ghionea, Vali Badea și Dică (dublă).

Interesant este că ultima victorie a Slaviei Praga în Champions League a venit chiar împotriva lui FCSB. Se întâmpla în 2007, când cehii se impuneau acasă cu 2-1, după golurile lui Senkerik și Belaid. Pentru echipa condusă atunci de Gică Hagi înscria Dorin Goian. 

După victoria cu Dinamo Kiev, din 2006, FCSB a mai jucat în grupele Champions League cu Lyon, Real Madrid, Slavia Praga, Arsenal, Sevilla, Bayern, Lyon, Fiorentina, Schalke, Chelsea sau FC Basel. Formația bucureșteană a înregistrat 7 remize și 16 înfrângeri.

Cum arată clasamentul actual din Champions League

După 1-2 contra lui Arsenal, Slavia Praga ocupă locul 34 din 36 în grupa unică din Champions League. Cehii vor avea șansa să întrerupă această serie negativă în meciurile rămase din acest sezon - cu Villarreal (acasă), Bayern Munchen (deplasare), FC Porto (deplasare) sau Aston Villa (acasă).

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