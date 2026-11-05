GALERIE FOTO Prima săptămână, primul record negativ: Zverev a răbufnit și se declară „enervat” după ce a ajuns număr unu ATP

Prima săptămână, primul record negativ: Zverev a răbufnit și se declară „enervat” după ce a ajuns număr unu ATP Tenis
Marcu Czentye
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Alexander Zverev întâmpină probleme pe teren și în afara lui, în prima săptămână ca număr unu ATP.

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Alexander ZverevTenis ATPGermanianumăr unu mondial
Din articol

Alexander Zverev (29 de ani, 1 ATP) este doar al doilea tenismen german care urcă pe întâia poziție a clasamentului ATP, după Boris Becker, în 1991.

În săptămâna care a marcat începutul turneului ATP Masters 1000 de la Paris-Bercy, Zverev a obținut, oficial, statutul de număr unu în lume, devenind al doilea cel mai vârstnic tenismen în momentul în care primește, pentru prima oară, această distincție, după John Newcombe, care a reușit performanța abia la 30 de ani.

Zverev, record negativ: primul număr 1 care nu a câștigat nici măcar un set în primul meci jucat cu acest statut

Prima săptămână a însemant și un prim record negativ stabilit de Alexander Zverev, în istoria celor 30 de numere unu ATP avute până în prezent.

Germanul de origine rusă a devenit primul număr unu mondial care pierde în minimum de seturi prima partidă oficială jucată din această postură, notează Bastien Fachan.

Pe hardul de la Paris-Bercy, Zverev a fost depășit clar de numărul 24 mondial, italianul Lorenzo Musetti, scor 7-6 (5), 6-2.

Sigur că va încheia anul calendaristic pe locul întâi în lume, Alexander Zverev mai are programat, în acest final de sezon, Turneul Campionilor, dar și Cupa Davis, alături de echipa națională a Germaniei.

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„Am fost puțin enervat, în ultimele zile, pentru că să devii număr unu mondial e un lucru la care fiecare jucător visează.

Dar simt că sunt singurul număr unu din istoria tenisului care trebuie să explice de ce e în regulă ca eu să fiu număr unu... aspect pe care îl găsesc dificil de acceptat, pentru că merit să fiu unde sunt.

Nu cred că vreun jucător trebuie să se explice atât de mult pe cât am făcut-o eu, în ultimele zile,” a explicat, la conferința de presă, un Alexander Zverev tulburat de reacțiile pe care le primește, începând cu această săptămână.

Alexander Zverev

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