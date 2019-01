Marius Alexe se intoarce in Liga 1! Unde va juca fostul jucator de la Astra si Dinamo!

Alexe va semne in zilele urmatoare contractul.

Marius Alexe se intoarce in Romania dupa o perioada de trei ani si jumatate petrecuta in campionatele din strainatate. Fostul dinamovist s-a inteles cu Concordia Chiajna si va semna contractul in zilele urmatoare. Discutiile au fost purtate cu presedintele clubului, Cristi Tanase, oficial cunoscut din perioada in care era la Dinamo.

Astfel, Marius Alexe revine in Liga 1 si va lupta cu Concordia Chiajna pentru evitarea retrogradarii. Cota atacantului a scazut dramatic in ultimii ani. A fost crescut de Dinamo si a mai jucat pentru Astra, Sassuolo, Karabuksport, Podbrezova si Aris Limassol. Accidentarile i-au pus, insa, mari piedici si nu a putut ajunge la potentialul maxim.

Alexe este cotat de transfermarkt la numai 50.000 de euro, suma aceasta fiind de trei ori mai mica decat a lui Florin Costea, fotbalist ce evolueaza de 6 luni in Liga a 3-a. In 2013, cand evolua la Dinamo, atacantul era evaluat la 3,2 milioane de euro.

Concordia Chiajna a mai facut cateva transferuri interesante cu ajutorul carora spera sa se salveze de la retrogradare. Ilfovenii au adus un fundas central portughez, fost coleg cu Bastian Schweinsteiger in Statele Unite. Pe langa acesta, la echipa antrenata de Adrian Falub a mai ajuns fundasul stanga de la CFR Cluj, Andrei Radu si Jules Iloki, un mijlocas dreapta francez crescut de Nantes.