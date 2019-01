Scenariu incredibil! Care ar fi datele reale ale transferului lui Stanciu: cat a costat de fapt mutarea si care e salariul mijlocasului

Nicolae Stanciu va fi adversar cu Nicolae Stanciu in Arabia Saudita.

Stanciu s-a transferat la Al Ahli pentru o suma de 10 milioane de euro si un salariu de aproximativ 3 milioane de euro. Cel putin acestea erau datele de pana acum.

Marius Sumudica sustine ca el a aflat alte detalii financiare. Salariul ar fi mult mai mic, iar suma de transfer ar fi de 7,5 milioane de dolari (6.5 milioane de euro)

"Nu sunt pus la punct cu detaliile financiare, dar eu am auzit alte date. Am inteles ca sunt bani mai putini. Din ceea ce stiu de aici, am inteles ca ar fi bani mai putin si la transfer si la salariu. E adevarat ca ar fi vorba despre un transfer de 7.5 milioane de dolari. Nu vreau sa va induc in eroare. Eu v-am zis, am auzit alte sume, dar nu stiu unde e adevarul si nu e problema mea", a declarat Marius Sumudica pentru DigiSport.

Gabi Balint a lansat apoi un alt scenariu. Fostul international roman sustine ca suma de transfer ar fi de doar 5 milioane de euro, iar salariul ar fi de doar 1,4 milioane de euro.