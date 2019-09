FC Arges, transfer de lux inaintea meciului cu Rapid. O fosta vedeta de la Dinamo a semnat

Nicolae Dica a mai dat o lovitura!

Marius Alexe (29 ani) a semnat, vineri, un contract valabil pana la sfarsitul acestui sezon competitional, cu drept de prelungire, cu FC Arges.

Alexe este al doilea international care semneaza cu echipa din Trivale, dupa ce vinerea trecuta FC Arges ajunsese la un acord cu Andrei Prepelita.

Marius Alexe a evoluat in sezonul trecut la Concordia Chiajna, insa s-a consacrat ca fotbalist la Dinamo Bucuresti. In Romania a evoluat in 169 de partide pentru Dinamo Bucuresti, Astra Ploiesti si Concordia Chiajna, reusind sa marcheze pentru acestea 44 de goluri. Alexe a evoluat si in campionatele Italiei (Sassuolo), Turciei (Karabukspor), Slovaciei (Podbrezova) si Ciprului (Aris Limassol).

Alexe are 7 selectii la echipa nationala.

FC Arges va juca duminica, de la ora 15:30, cu FC Rapid, in Trivale, in etapa a saptea a Ligii a II-a de fotbal. Echipa antrenata de Nicolae Dica se afla pe locul 5, cu 12 puncte.