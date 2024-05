"Nu e peste Compagno". Gigi Becali, criticat pentru mutările făcute la FCSB

Patronul de la FCSB își dorește ca echipa să ajungă în grupele UEFA Champions League, motiv pentru care a declarat că este pregătit să aducă 6-7 jucători pentru a întări lotul.

Critici pentru transferul lui Daniel Popa la FCSB

Daniel Popa (28 de ani) este al doilea jucător care va ajunge la FCSB în această vară, după ce Gigi Becali le va achita celor de la U Cluj clauza de reziliere de 300.000 de euro.

Tehnicianul Adrian Falub este de părere că mutarea este una neinspirată, atacantul de 28 de ani fiind util doar la nivel intern.

"Eu văd lucrurile în două feluri. Dacă vrei să iei jucătorii cei mai buni de pe posturile lor din România, Popa a fost unul dintre cei mai buni jucători pe postul lui. Dacă vrei să iei jucători să te califici in cupele europene, Popa nu cred că e un jucător cu care să te califici în cupele europene.

Tu l-ai avut pe Compagno, ai renunțat fără bani… Popa nu este peste Compagno. E același tip de jucător, poate puțin mai dinamic decât Compagno. Gigi Becali ne-a obișnuit cu lucrurile astea, cu jucătorii pe care îi transferă. Adică, nu există o regulă, o logică, să faci o echipă", a declarat Adrian Falub, potrivit Prosport.

Ilie Dumitrescu l-a lăudat pe Daniel Popa

Fostul internațional român a vorbit despre mutarea făcută de FCSB, explicând că Daniel Popa poate reprezenta un câștig pentru campioana României dacă atacantul va fi integrat cum trebuie la echipă.

"Este un jucător care s-a remarcat. Are o dezinvoltură. Dacă te uiți la golurile lui, sunt niște execuții senzaționale.

Este un jucător de careu, FCSB nu are un 9 ca el. Are și calități fizice, are potențial în ultimii 20 m, cred în copilul ăsta, aleargă bine, are forță în duelurile unu la unu. E un copil cuminte, se pregătește, un caracter frumos. Are nevoie și de puțină încredere. Dacă îl iei tare.. trebuie să gestionezi bine situația", a declarat Ilie Dumitrescu, la Digi Sport.