Mario Tudose a ieșit în față și a dat totul peste cap! Ce se întâmplă cu transferul la FCSB

Mario Tudose este jucătorul preferat de FCSB pentru poziția de fundaș central, în urma evoluțiilor excelente în tricoul lui FC Argeș.
Mutarea jucătorului la campioana României a devenit o adevărată telenovelă, după ce a intervenit și primarul din Pitești, Cristian Gentea.
Mario Tudose: „Mutarea este posibilă”
Mihai Stoica a dezvăluit că transferul jucătorului a picat, chiar dacă Gigi Becali a obținut un acord din partea clubului piteștean. Această schimbare s-a întâmplat dib cauza intervenției lui Cristian Gentea.
Cu toate acestea, Mario Tudose a anunța că transferul la FCSB încă este posibil. Fundașul de 20 de ani a explicat în presa locală că va lua o decizie în cursul zilei de sâmbătă.