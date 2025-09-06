Mario Tudose a ieșit în față și a dat totul peste cap! Ce se întâmplă cu transferul la FCSB

Cu toate acestea, Mario Tudose a anunța că transferul la FCSB încă este posibil. Fundașul de 20 de ani a explicat în presa locală că va lua o decizie în cursul zilei de sâmbătă.

Mihai Stoica a dezvăluit că transferul jucătorului a picat , chiar dacă Gigi Becali a obținut un acord din partea clubului piteștean. Această schimbare s-a întâmplat dib cauza intervenției lui Cristian Gentea.

Mutarea jucătorului la campioana României a devenit o adevărată telenovelă, după ce a intervenit și primarul din Pitești, Cristian Gentea.

Mario Tudose este jucătorul preferat de FCSB pentru poziția de fundaș central, în urma evoluțiilor excelente în tricoul lui FC Argeș.

„Încă nu este sigur dacă voi merge la FCSB sau nu. Mutarea este posibilă, dar cel care va semna sunt eu, nu tatăl meu. Eu sunt cel care va lua decizia în cursul zilei de sâmbătă, 6 septembrie. Dacă voi semna cu FCSB, veţi afla doar de la mine!”, a declarat Mario Tudose pentru Jurnalul de Argeş.

Mario Tudose, crescut la FC Argeș și format ulterior la Benfica între 2021 și 2023, a revenit anul trecut la Pitești. În acest sezon, a bifat toate meciurile și este om de bază pentru Bogdan Andone.

350.000 de euro este cota fundașului central, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

