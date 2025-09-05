Mihai Stoica a dezvăluit că mai mulți jucători trecuți pe la formații de top au fost propuși de-a lungul timpului la FCSB, însă, din diferite motive, clubul patronat de Gigi Becali a spus ”pas”.

Mihai Stoica: ”Mi se propune obsesiv Victor Moses!”

Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB susține că Victor Moses, nigerianul trecut pe la Crystal Palace, Chelsea, Liverpool, West Ham, Fenerbahce sau Inter, a fost propus în mod insistent la FCSB.

De altfel, Tiemoue Bakayoko a fost și el propus la campioana României.

”Mie mi se propune obsesiv Victor Moses, care a fost la Chelsea. Nu e foarte bătrân, în niciun caz nu are mai multe de 33-34, dacă nu cumva şi mai tânăr. Mi-au fost propuse nişte nume pe care nu le puteţi imagina!

Şi acum mă înjură lumea că nu l-am luat pe Zouma ... noi avem altă politică. L-am avut propus în ultima vreme pe Tiemoue Bakayoko, care a jucat la Chelsea titular, la Monaco, la Milan şi la PAOK şi nu juca la PAOK”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.

