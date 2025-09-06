Farul Constanța l-a trimis pe Fabinho la Chiajna

După ce l-a împrumutat pe Nicolas Popescu la Steaua, Farul Constanța a anunțat o nouă cedare temporară în Liga 2. Fundașul dreapta portughez Fabinho (24 de ani) a fost împrumutat la Concordia Chiajna până la finalul acestui sezon.

Transferat la începutul acestui an din Portugalia, Fabinho (24 ani) a disputat 10 meciuri în tricoul "marinarilor", perioadă în care a reuşit o pasă de gol.

Portughezul ajungea la Farul Constanța în luna februarie a acestui an ca înlocuitor pentru Ionuț Cercel, care tocmai fusese vândut la FCSB.

Născut la Lisabona, Fabinho este fost internaţional U20 al Portugaliei şi a mai evoluat pentru cluburile Leixoes, Benfica Lisabona B şi U23, Sintrense U19 (toate Portugalia) şi Saint Truiden (Belgia).

