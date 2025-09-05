Campioana României le va întâlni pe teren propriu pe Feyenoord, Fenerbahce, Young Boys Berna și Bologna, în timp ce, în deplasare, roș-albaștrii se vor duela cu Dinamo Zagreb, Steaua Roșie Belgrad, FC Basel și Go Ahead Eagles.

FCSB a scos la vânzare pachetele pentru meciurile din Europa League

La fel ca sezonul trecut, când a încasat 3,5 milioane de euro din vânzarea biletelor la partidele de pe teren propriu din Europa League, Gigi Becali vrea să dea lovitura și în această stagiune.

Sezonul trecut, FCSB s-a duelat pe teren propriu cu Manchester United (scor 0-2), Olympiakos (scor 0-0), Midtjylland (scor 2-0) și FK RFS (scor 4-1).

FCSB vinde biletele ”la pachet”, astfel încât roș-albaștrii să își asigure o asistență importantă la toate cele patru partide.. Totuși, prețurile diferă față de stagiunea precedentă. Singurele scumpiri au apărut la zona 1 VIP, unde prețul este de 2.000 de lei, față de 1.650 cât costau în urmă cu un an. În rest, biletele sunt mai ieftine decât sezonul trecut.

Prețurile pachetelor pentru meciurile din Europa League

TRIBUNA 2 - INEL 3 - 300 LEI

TRIBUNA 2 - INEL 2 - 400 LEI

TRIBUNA 1 - INEL 3 - 300 LEI

TRIBUNA 1 - INEL 2 - 400 LEI

TRIBUNA 2 - INEL 1 - 500 LEI

VIP 3 - 800 LEI

VIP 2 - 1200 LEI

VIP 1 - 2000 LEI

FCSB fentează sancțiunea UEFA

FCSB a scos la vânzare și biletele la Peluza 1 pentru meciul cu Young Boys Berna. Având în vedere că mai multe sectoare din Peluza2 vor fi închise, ca urmare a sancțiunii UEFA pentru mesaje rasiste, Peluza Nord se va muta în Peluza 1, iar supoterii elvețieni vor ocupa innelul 3 de la Peluza 2.

