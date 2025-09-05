Legendarul fotbalist cu dublă cetățenie, română și sârbă, a evoluat atât pentru Steaua București, cât și la Steaua Roșie Belgrad și a cucerit Cupa Campionilor Europeni cu ambele formații.

Miodrag Belodedici: ”Eu sunt stelist, și cu Steaua Roșie, și cu Steaua București!”

Miodrag Belodedici a vorbit despre duelul pe care FCSB îl va disputa cu Steaua Roșie Belgrad în faza principală Europa League.

Având în vedere că multă lume o consideră pe FCSB continuatoarea câștigătoarei Cupei Campionilor Europeni din 1986, legendarul fotbalist român a mărturisit că nu poate alege între cele două echipe, însă susține că este mai apreciat în Serbia.

”M-au sunat și m-au întrebat cu cine o să țin. Eu o să țin cu Steaua… Steaua Roșie cu Steaua București (n.r. FCSB). Nu știu, eu am o istorie mai ciudată. Mi-ar plăcea (n.r. să fie pe stadion). Dacă mă duc pe stadionul Stelei Roșii Belgrad, toată lumea...

Acolo m-au iubit foarte mult. Eu sunt stelist, și cu Steaua Roșie, și cu Steaua București. Așa a fost să fie, să ajung și la Steaua București și să ajung și la Steaua Roșie Belgrad și cu amândouă am cucerit Cupa Campionilor. A fost ceva extraordinar, un vis împlinit sută la sută”, a spus Miodrag Belodedici.

Programul complet al lui FCSB în faza principală Europa League