Legendarul fotbalist cu dublă cetățenie, română și sârbă, a evoluat atât pentru Steaua București, cât și la Steaua Roșie Belgrad și a cucerit Cupa Campionilor Europeni cu ambele formații.
Miodrag Belodedici: ”Eu sunt stelist, și cu Steaua Roșie, și cu Steaua București!”
Miodrag Belodedici a vorbit despre duelul pe care FCSB îl va disputa cu Steaua Roșie Belgrad în faza principală Europa League.
Având în vedere că multă lume o consideră pe FCSB continuatoarea câștigătoarei Cupei Campionilor Europeni din 1986, legendarul fotbalist român a mărturisit că nu poate alege între cele două echipe, însă susține că este mai apreciat în Serbia.
”M-au sunat și m-au întrebat cu cine o să țin. Eu o să țin cu Steaua… Steaua Roșie cu Steaua București (n.r. FCSB). Nu știu, eu am o istorie mai ciudată. Mi-ar plăcea (n.r. să fie pe stadion). Dacă mă duc pe stadionul Stelei Roșii Belgrad, toată lumea...
Acolo m-au iubit foarte mult. Eu sunt stelist, și cu Steaua Roșie, și cu Steaua București. Așa a fost să fie, să ajung și la Steaua București și să ajung și la Steaua Roșie Belgrad și cu amândouă am cucerit Cupa Campionilor. A fost ceva extraordinar, un vis împlinit sută la sută”, a spus Miodrag Belodedici.
Programul complet al lui FCSB în faza principală Europa League
- 25 septembrie 2025, 19:45 – Go Ahead Eagles - FCSB
- 2 octombrie 2025, 19:45 – FCSB - Young Boys Berna
- 23 octombrie 2025, 19:45 – FCSB - Bologna
- 6 noiembrie 2025, 19:45 – FC Basel - FCSB
- 27 noiembrie 2025, 22:00 – Steaua Roșie Belgrad - FCSB
- 11 decembrie 2025, 22:00 – FCSB - Feyenoord
- 22 ianuarie 2026, 22:00 – Dinamo Zagreb - FCSB
- 29 ianuarie 2026, 22:00 – FCSB - Fenerbahce