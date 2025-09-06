După câteva zile de negocieri, tatăl lui Mario Tudose a anunțat că și-a dat acordul pentru ca fiul său să facă pasul la FCSB. Mai mult, Gigi Becali bătuse palma și cu Dani Coman, președintele piteștenilor.

Mario Tudose nu mai semnează cu FCSB



Totuși, Mihai Stoica a anunțat aproape de miezul nopții că transferul lui Tudose la FCSB a picat după o intervenție a primarului Piteștiului, Cristian Gentea. Edilul s-a opus mutării.



"Tudose nu mai semnează cu FCSB, deși am fost martor și am auzit discuția. Pur și simplu se bătuse palma, chiar dacă actele nu erau semnate. Gigi se înțelesese cu Dani Coman.



Înțeleg că primarul a intervenit și n-a fost valabilă înțelegerea. Într-adevăr, nu se semnase, dar era cuvântul dat. Noțiunea de gentleman's agreement se pare că nu există în fotbalul românesc sau cel puțin în cazul ăsta.



I s-a reproșat tatălui jucătorului de ce a venit să discute cu noi. Eu am mesajele în telefon. Ni s-a recomandat să stăm de vorbă și să-l convingem", a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.

Mario Tudose, crescut la FC Argeș și format ulterior la Benfica între 2021 și 2023, a revenit anul trecut la Pitești. În acest sezon, a bifat toate meciurile și este om de bază pentru Bogdan Andone.

