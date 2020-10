Marica pune tunurile pe Contra! Antrenorul lui Dinamo, gasit vinovat pentru situatia complicata de la echipa: "Transmite o stare de tensiune!"

Ciprian Marica a analizat situatia tensionata care este in acest moment la Dinamo si spune ca antrenorul are o parte de vina pentru ce se intampla.

Ciprian Marica, fost atacant la Dinamo si actual patron la Farul Constanta, a comentat situatia critica in care se afla clubul din Stefan cel Mare.

Marica spune ca o parte importanta de vina o are chiar antrenorul Cosmin Contra, despre care spune ca 'transmite o stare de tensiune' si 'creeaza o presiune' in plus la nivelul echipei.

"E clar ca e o stare de tensiune acolo. E o dezorganizare totala in joc si o lipsa de claritate. Nu inteleg ce se intampla. Vad tensiune si neliniste. Se vede ca nu e pace acolo!

Imi pare rau ca antrenorul Cosmin Contra nu gaseste cheia si nu pastreaza calmul si linistea. El transmite o stare tensiune atunci cand e liniste. In momentul in care e deja tensiune la club, Contra, prin felul lui de a fi, cred ca creeaza o presiune si o tensiune si mai mare! Asta e felul lui de a fi. La Dinamo e nevoie de liniste mai mult decat orice. Contra iti da o tensiune si o energie in plus. La Dinamo e o tensiune mare si Contra trebuie sa vina si sa puna apa pe foc", a spus Ciprian Marica, pentru Gazeta.

Dinamo are 5 infrangeri in primele 8 runde din Liga 1 si o singura victorie, obtinuta in deplasare cu Gaz Metan, scor 3-1.

"Cainii" sunt pe locul 14 in clasament si postul lui Cosmin Contra este in pericol in acest moment.