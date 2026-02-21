Soarta derby-ului ar fi putut fi alta, dacă arbitrul Rareș Vidican nu și-ar fi schimbat decizia, după consultarea VAR, de a anula golul lui Alberto din minutul 15. Vidican s-a răzgândit, considerând în final că Andrei Mărginean l-a faultat pe Daniel Paraschiv premergător golului.
Reacția lui Andrei Mărginean după Rapid - Dinamo 2-1
La flash-interviuri, Mărginean a apreciat că a fost doar un duel fizic normal pentru balon, iar Paraschiv nu ar fi căzut dacă avea mai multă forță în picioare.
Andrei Mărginean: „Am avut 74% posesie”
„Am avut 74% posesie. Cu puțină șansă au fructificat greșelile noastre, iar noi nu am găsit spații în apărarea lor. Ăsta e fotbalul!
Arbitrul a zis că a fost fault, că am intrat în el. Dacă era mai tare puțin pe picioare, nu cădea. După s-a întâmplat contactul. Eu eram deja oprit.
E normal să fim supărați. Ne dormim mult mai mult. Este puțină presiune. Vom lua fiecare meci în parte. O să analizăm ce am greșit până acum și sigur o să ne revenim”, a declarat Andrei Mărginean, la flash-interviuri.
Echipele utilizate în derby
- Rapid: Aioani – Onea , Paşcanu, Bolgado, Borza – Grameni, Vulturar, Moruţan (Hromada 86') – A. Dobre (Kramer 87'), Daniel Paraschiv (Koljic 72'), Petrila (Talisson 81'). Antrenor: Constantin Gâlcă.
- Dinamo: Epassy – Sivis (Ikoko 63'), K. Boateng, Stoinov, Opruţ – Cîrjan, Mărginean (Karamoko 46'), Gnahore – Armstrong (Al. Pop 63'), Alberto Soro (Cr. Mihai 87'), Al. Musi (Mazilu 81'). Antrenor: Zeljko Kopic.
- Cartonaşe galbene: A. Dobre 46', Vulturar 63', Koljic 74' / K, Boateng 45+3'
- Arbitru: Rareş Vidican
- Asistenţi: George Florin Neacşu şi Alexandru Cerei
- Arbitru VAR: Sebastian Colţescu
- Asistent VAR: Sebastian Gheorghe