Soarta derby-ului ar fi putut fi alta, dacă arbitrul Rareș Vidican nu și-ar fi schimbat decizia, după consultarea VAR, de a anula golul lui Alberto din minutul 15. Vidican s-a răzgândit, considerând în final că Andrei Mărginean l-a faultat pe Daniel Paraschiv premergător golului.

Reacția lui Andrei Mărginean după Rapid - Dinamo 2-1

La flash-interviuri, Mărginean a apreciat că a fost doar un duel fizic normal pentru balon, iar Paraschiv nu ar fi căzut dacă avea mai multă forță în picioare.

Andrei Mărginean: „Am avut 74% posesie”

„Am avut 74% posesie. Cu puțină șansă au fructificat greșelile noastre, iar noi nu am găsit spații în apărarea lor. Ăsta e fotbalul!

Arbitrul a zis că a fost fault, că am intrat în el. Dacă era mai tare puțin pe picioare, nu cădea. După s-a întâmplat contactul. Eu eram deja oprit.

E normal să fim supărați. Ne dormim mult mai mult. Este puțină presiune. Vom lua fiecare meci în parte. O să analizăm ce am greșit până acum și sigur o să ne revenim”, a declarat Andrei Mărginean, la flash-interviuri.

Echipele utilizate în derby