Giuleștenii au rezolvat meciul încă din prima repriză, prin golurile lui Borza și Paraschiv, în timp ce Opruț a redus diferența abia în prelungiri.

Florin Prunea se pune scut în fața lui Cîrjan: „Nu ai ce să îi reproșezi”

La finalul partidei, Florin Prunea i-a luat apărarea lui Cătălin Cîrjan, căpitanul dinamoviștilor, și a explicat că mijlocașul a fost afectat de condițiile dificile de joc.

„Ca efort nu ai ce să îi reproșezi, dar foarte puține realizări, din păcate. Așa ne-a obișnuit pe toți, cu reușite. Terenul, din punctul meu de vedere, a dezavantajat Dinamo. Rapid s-a adaptat mai bine. Dinamo, echipă care construiește, pe un asemenea teren e mai greu”, a declarat Prunea, la Digi Sport.

În acest sezon, Cîrjan este unul dintre cei mai importanți jucători ai „câinilor”. Mijlocașul a bifat 29 de meciuri, în care a marcat de cinci ori și a oferit cinci pase decisive.

Pentru Dinamo urmează duelul cu FC Argeș Pitești, programat duminică, 1 martie, de la ora 18:00, în etapa a 29-a din SuperLiga. Meciul va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe Sport.ro.