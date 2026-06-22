Andy Murray și-a reînceput activitatea de antrenor în circuitul ATP. După experiența de jumătate de an petrecută alături de fostul număr unu mondial, Novak Djokovic, fostul tenismen scoțian s-a alăturat britanicului Jack Draper, înaintea turneului de mare șlem de la Wimbledon.

Jucător care a ajuns până pe locul al patrulea în clasament, Jack Draper (24 de ani, 160 ATP) este recunoscut pentru tenisul în forță de care este capabil, dar prin care nu a reușit, pe iarba de la Wimbledon, să treacă vreodată de turul secund.

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Draper speră ca, alături de Murray, să treacă de acest prag psihologic, chiar dacă are doar nouă meciuri oficiale jucate în 2026, cu o săptămâna înaintea startului turneului de la Wimbledon.

Cu tendinită cronică la genunchi, viața lui Jack Draper s-a complicat și mai puternic în primăvara anului 2025, când, în timpul Mastersului de o mie de puncte de la Madrid, s-a accidentat la braț.

A urmat o lungă perioadă de inactivitate pe care Draper speră să o depășească mai ușor cu ajutorul dublului campion la Wimbledon, Andy Murray.