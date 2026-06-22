GALERIE FOTO Reacția puternică a lui Andy Murray, după ce s-a vehiculat că Djokovic îl plătea cu $100,000 pe săptămână

Reacția puternică a lui Andy Murray, după ce s-a vehiculat că Djokovic îl plătea cu $100,000 pe săptămână Tenis
Marcu Czentye
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Andy Murray, reacție dezaprobatoare după sumele vehiculate în presa din Franța.

TAGS:
Andy MurrayJack DraperWimbledon 2026Tenis ATP
Din articol

Andy Murray și-a reînceput activitatea de antrenor în circuitul ATP. După experiența de jumătate de an petrecută alături de fostul număr unu mondial, Novak Djokovic, fostul tenismen scoțian s-a alăturat britanicului Jack Draper, înaintea turneului de mare șlem de la Wimbledon.

Jucător care a ajuns până pe locul al patrulea în clasament, Jack Draper (24 de ani, 160 ATP) este recunoscut pentru tenisul în forță de care este capabil, dar prin care nu a reușit, pe iarba de la Wimbledon, să treacă vreodată de turul secund.

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Draper speră ca, alături de Murray, să treacă de acest prag psihologic, chiar dacă are doar nouă meciuri oficiale jucate în 2026, cu o săptămâna înaintea startului turneului de la Wimbledon.

Cu tendinită cronică la genunchi, viața lui Jack Draper s-a complicat și mai puternic în primăvara anului 2025, când, în timpul Mastersului de o mie de puncte de la Madrid, s-a accidentat la braț.

A urmat o lungă perioadă de inactivitate pe care Draper speră să o depășească mai ușor cu ajutorul dublului campion la Wimbledon, Andy Murray.

Andy Murray, uluit de sumele vehiculate

Dar, după obiceiul atenției primite în presă, prea mult entuziasm aduce după sine și prea multă gălăgie distructivă.

Despre Andy Murray s-a vehiculat, în primele zile ale acestui nou parteneriat, că ar fi primit $100,000, săptămânal, din partea lui Novak Djokovic, în perioada în care îi era tehnician.

Comentând teoria lansată de un jurnalist francez, Andy Murray a venit cu o replică puternică, pe rețelele sociale: „Am citit câteva minciuni, de-a lungul anilor, dar asta trebuie să fie undeva în top 5,” a transmis Andy Murray, lăsând de înțeles că suma nu e nicidecum apropiată de realitate.

Andy Murray a câștigat din cariera de tenismen profesionist peste 64 de milioane de dolari. 46 este numărul titlurilor ATP cucerite de fostul jucător din Scoția.

Andy Murray

  • Andy murray tribuna miami 2025
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Ce decizie! Andy Murray și Emma Răducanu vor face echipă la dublu mixt, în turneul de la Wimbledon
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Andy Murray / Foto - Getty Images
Ce decizie! Andy Murray și Emma Răducanu vor face echipă la dublu mixt, în turneul de la Wimbledon
Ce decizie! Andy Murray și Emma Răducanu vor face echipă la dublu mixt, în turneul de la Wimbledon
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