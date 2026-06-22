Mahadi Kayondo Mahrez , atacant cu experiență considerabilă în fotbalul românesc, trecut și pe la Steaua dar ultima dată în Cipru, a semnat astăzi cu Cetatea Suceava, echipă care a promovat în Liga 2.

”𝐁𝐢𝐧𝐞 𝐚𝐢 𝐯𝐞𝐧𝐢𝐭, 𝐌𝐚𝐡𝐚𝐝𝐢 𝐊𝐚𝐲𝐨𝐧𝐝𝐨 𝐌𝐚𝐡𝐫𝐞𝐳!

Cetatea 1932 Suceava își întărește compartimentul ofensiv prin transferul ugandezului Mahadi Kayondo Mahrez, un jucător în vârstă de 29 de ani, cu experiență acumulată în fotbalul românesc.

Aflat în România din vara anului 2018, noul nostru jucător a evoluat pentru ACS Poli Timișoara, CSC Ghiroda și Giarmata Vii, CSM Deva și Steaua București.

În prima parte a sezonului anterior al Ligii a II-a, Kayondo a bifat, în tricoul formației CSM Slatina, aproape 600 de minute de joc, reușind să înscrie un gol și să ofere un assist. Înainte de a ajunge la Suceava, a avut și o experiență în străinătate.

Jucător de forță, cu bune calități tehnice, Mahadi Kayondo este pregătit pentru o nouă provocare în carieră, de această dată în tricoul „alb-albastru”.

Îi urăm bun venit și cât mai multe reușite pentru Cetatea 1932 Suceava! 🤍💙”, a postat clubul din Moldova.

Cetatea Suceava a câștigat Seria 1 din Liga 3 și visează la Superligă

Cetatea Suceava a reușit promovarea directă în Liga 2, după un parcurs impecabil în play-off-ul de Liga 3. A avut victorii pe linie și a reușit să surclaseze incomoda rivală județeană Șoimii Gura Humorului. "Cavalerii Nordului" au terminat pe locul 1 în Seria 1 a play-off-ului de Liga 3, iar la meciurile de pe teren propriu au avut în mod constant peste 4.000 de spectatori.

Conform presei regionale, autoritățile locale și-au anunțat intenția de a ajuta financiar echipa în sezonul viitor. Cu un buget preconizat la peste două milioane de euro, cu o renovare a bazei de pregătire și cu mari șanse să evolueze pe Areni, după lucrări de modernizare, "alb-albaștrii" au ca obiectiv calificarea în play-off-ul ediției viitoare de Liga 2 și înscrierea în lupta pentru o promovare istorică. În acest moment, singurele echipe din zona Moldovei aflate în Liga 1 sunt FC Botoșani (jud. Botoșani) și Oțelul Galați (jud. Galați).

CSM Cetatea Suceava este un club înființat în 1932, care a mai purtat denumirile Cetatea, CFR Ițcani, Spartac Burdujeni, Flamura Roșie, Progresul, Victoria, Dinamo, Viitorul, Chimia și Club Sportiv Municipal 1932 Cetatea Suceava. Evoluează pe Stadionul Areni (7.000 locuri), inaugurat în 1963 și renovat în 1977, 1982, 2002 și 2026. Pe aceeași arenă au mai jucat, de-a lungul timpului, Foresta Fălticeni, Sporting Suceava și Foresta Suceava.

Echipa îl are pe banca tehnică pe experimentatul Petre Grigoraș (61 de ani), fost antrenor al echipelor Farul, FC Onești, Petrolul Moinești, Oțelul Galați, Poli Iași. Pandurii Tg. Jiu, CFR Cluj, ASA Tg. Mureș, ACS Poli Timișoara, Foresta Suceava și Axiopolis Cernavodă. De asemenea, lotul cuprinde jucători cu experiență la nivel primelor două ligi din România, precum Marian Drăghiceanu, Antonio Vlad, Gabriel Răducan, Juan Pătraşcu, Alexandru Zaharia, Răzvan Gorovei, Ciprian Perju, Ruben Sumanariu sau Cosmin Tucaliuc.

Formația suceveană a evoluat un singur sezon în Liga 1, 1987-1988, când a terminat pe locul 18 și a retrogradat, cu un lot care îi cuprindea pe Gigi Mulțescu, Radu Cașuba, Liviu Goian, Victor Gălușcă sau Florin Cristescu.

Foto: Sport Pictures, Cetatea Suceava