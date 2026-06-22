Asaltat cu oferte în această perioadă, fostul internațional este analist TV și nu se grăbește să dea curs propunerilor de revenire în fotbal. A fost dorit de CS Tunari, în Liga 3, dar le-a transmis oficialilor clubului că vrea să rămână alături de Elias Charalambous.

Mihai Pintilii vrea să rămână alături de Elias Charalambous

Fostul mijlocaș a avut o colaborare excelentă cu antrenorul cipriot la FCSB, iar aceasta ar putea continua la următoarea echipă a lui Charalambous. În această perioadă au existat zvonuri despre un interes din Grecia pentru cipriot.

"Am avut o discuție cu Mihai Pintilii. Ne-am întâlnit la o cafea, mai mult amical. El are varianta pe care o știe toată lumea, să meargă alături de Charalambous.

Ne-a transmis că, dacă nu se concretizează ceva, mai vorbim. A fost foarte ok, a spus că mai așteaptă. Vedem pe viitor ce va fi", a spus Florin Vlădilă, oficialul CS Tunari, pentru Digi Sport.

Pintilii a activat, practic, în ultimii zece ani la FCSB. Între 2016 și 2020, a avut acolo ultima experiență ca fotbalist, iar din 2020 a fost antrenor secund și ”interimar”.

În perioada petrecută ca tehnician la FCSB, Pintilii a lucrat cu antrenori precum Dinu Todoran, Edi Iordănescu, Leo Strizu, Bogdan Argeș Vintilă, Nicolae Dică, Toni Petrea sau Elias Charalambous.