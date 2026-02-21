GALERIE FOTO Incredibil! Așa arată tribunele Arenei Naționale la Rapid - Dinamo: cum a fost curățată zăpada

Incredibil! Așa arată tribunele Arenei Naționale la Rapid - Dinamo: cum a fost curățată zăpada Superliga
Tribunele Arenei Naționale sunt acoperite de zăpadă după ninsoare abundentă din București.

DinamoRapidSuperligaArena Nationala
Derby-ul Rapid - Dinamo nu s-a amânat, chiar dacă Arena Națională a fost acoperită în întregime de zăpadă, în urma ninsorilor abundente din București.

Meciul dintre Rapid și Dinamo poate fi urmărit de la ora 20:30, LIVE TEXT pe Sport.ro.

Incredibil! Cum a fost curățată zăpada din tribunele Arenei Naționale

În București a nins pe tot parcursul zile de sâmbătă, iar în tribunele Arenei Naționale nu a lipsit zăpada. Organizatorii partidei nu au vrut să anuleze meciul, chiar dacă tribunele nu au curățate complet.

Înainte de începerea derby-ului mai multe persoane au îndepărtat zăpada de pe scaune cu niște lavete, iar mai mulți suporteri au aruncat cu bulgări, așa cum era de așteptat.

Echipele de start din Rapid - Dinamo:

  • Rapid (4-3-3): Aioani - Onea , Pașcanu, Bolgado, Borza - Grameni, Vulturar, Moruțan - Dobre, Paraschiv, Petrila
  • Rezerve: Iliev, Kramer, Ciobotariu, Cr. Manea, K. Keita, Christensen, Hromada, A. Șucu, G. Gheorghe, Hazrollaj, Koljic, Talisson
  • Antrenor: Constantin Gâlcă

  • Dinamo (4-3-3): Epassy - Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț - Cîrjan, Mărginean, Gnahore - Armstrong, Soro, Musi
  • Rezerve: Roșca, Din Licaciu, Karamoko, Milanov, Mazilu, Cr. Mihai, Tarbă, M. Toader, Duțu, Ikoko, Țicu, Al. Pop
  • Antrenor: Zeljko Kopic
