Derby-ul Rapid - Dinamo nu s-a amânat, chiar dacă Arena Națională a fost acoperită în întregime de zăpadă, în urma ninsorilor abundente din București.

Incredibil! Cum a fost curățată zăpada din tribunele Arenei Naționale

În București a nins pe tot parcursul zile de sâmbătă, iar în tribunele Arenei Naționale nu a lipsit zăpada. Organizatorii partidei nu au vrut să anuleze meciul, chiar dacă tribunele nu au curățate complet.

Înainte de începerea derby-ului mai multe persoane au îndepărtat zăpada de pe scaune cu niște lavete, iar mai mulți suporteri au aruncat cu bulgări, așa cum era de așteptat.