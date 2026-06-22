OFICIAL Fostul jucător de la Rapid revine în Superliga: a fost prezentat la noua echipă

Fostul jucător de la Rapid revine în Superliga: a fost prezentat la noua echipă Superliga
SPORT.RO
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Fostul jucător de la Rapid revine în Superliga României după doi ani în care a lipsit de pe prima scenă a fotbalului românesc.

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Albert Stahl a fost prezentat oficial la Csikszereda Miercurea Ciuc. 

Albert Stahl, prezentat oficial la Csikszereda

Bine ai venit, Albert Stahl!

Am semnat un contract cu Albert Stahl, care vine la echipa noastră de la FC Bihor Oradea.

Extrema în vârstă de 27 de ani, născută la Arad, are 180 cm și poate evolua atât pe partea dreaptă, cât și pe partea stângă. În toamna anului 2024 s-a transferat la Oradea, iar înainte a acumulat o experiență bogată în prima ligă la echipa orașului său natal, UTA, dar și la Rapid București și la Astra Giurgiu, club care între timp s-a desființat.

În sezonul trecut a avut un bilanț de șapte goluri și șase pase decisive în 25 de meciuri.

Bine ai venit în Ținutul Secuiesc, Albert, îți dorim cât mai multe meciuri reușite în culorile FK Csíkszereda”, a fost anunțul făcut de Csikszereda Miercurea Ciuc.

Albert Stahl a început fotbalul la Atletico Arad, iar mai apoi a făcut pasul firesc la UTA. În 2019, atacantul a fost transferat la Astra Giurgiu, iar doi ani mai târziu a ajuns la Rapid. 

După un singur sezon, giuleștenii l-au împrumutat la UTA Arad, care mai apoi l-a semnat liber de contract. În ultimele două sezoane, Stahl a fost jucătorul celor de la FC Bihor. 

  • 225.000 de euro este cota de piață a lui Albert Stahl, potrivit Transfermarkt. 
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