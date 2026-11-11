Florin Gardoș (38 de ani), dublu campion cu FCSB, a fost prezent pe Arena Națională la meci și i-a analizat evoluția lui Drăguș.

Denis Drăguș, sub lupa lui Florin Gardoș

Fostul fundaș cu 122 de meciuri, patru goluri și două pase decisive pentru roș-albaștri a remarcat calitatea vârfului, chiar dacă nu a avut realizări.

Gardoș a ridicat însă o dilemă importantă pentru Laurențiu Reghecampf în privința lui Denis Drăguș. În opinia sa, vedeta fostei campioane ar trebui să evolueze fie ca mijlocaș ofensiv, fie ca extremă, nu ca atacant central!

„(...) E o discuție cu Drăguș aici. Eu chiar am fost la meciul cu Corvinul. Am văzut că uneori venea la primire foarte jos, chiar în spatele lui Joao Paulo, care a intrat în a doua repriză și el era număr opt practic.

Drăguș venea foarte mult la primit. Are genul acesta de acțiuni pe care le avea Tănase, care era mijlocaș, nu număr nouă. Nefiind acolo să discuți cu jucătorul, eu ce am văzut în tribună nu mi se pare că e nouar. Mi se pare că e mai degrabă un jucător de profilul lui Tănase, care să fie ori bandă, ori număr 10.

Gardoș: „Drăguș e peste medie”

Adică sunt lucruri care țin de timp și de a reuși Reghe să găsească și să înțeleagă pe ce post dau cel mai bun randament jucătorii. Pentru că și Cisotti a fost mai multe poziții. Și la Drăguș pare că nu știm ce și cum. Toate aceste lucruri necesită timp, care, într-adevăr, nu există!

(...) Drăguș mi s-a părut la meciul cu Corvinul că e peste medie din punctul de vedere al calităților, deși nu a avut reușite. Probabil, din dorința de a arăta foarte mult. E complicat, e complicat cu transferurile!”, a declarat Florin Gardoș, într-o intervenție la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1.