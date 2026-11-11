Președinte al Consiliului de Administrație din cadrul clubului, Mihai Stoica va fi ”retrogradat” într-o funcție fără putere de decizie, urmând ca antrenorul Laurențiu Reghecampf (51 de ani) să fie cel care decide totul în club.

În același timp, Becali i-a adus antrenorului său și doi antrenori secunzi: pe Mihai Pintilii, revenit după experiența la Levadiakos, și pe Costin Curelea, fostul selecționer al naționalei U21.

Gigi Becali, gata să ofere 2,5 milioane de euro pentru un jucător

Pe lângă restructurările din club, omul de afaceri este gata să facă și câteva transferuri importante în perioada de mercato din iarnă. Becali spune că ar da și 2,5 milioane de euro pe un jucător dacă acesta îl va convinge.

”Am intrat eu pe filieră. Aduc eu de acum înainte. Bine, ei vor căuta jucători, iar apoi mi-i vor prezenta. La final, eu voi lua decizia. Dacă e un jucător bun, voi da și 2,5 milioane de euro, da.

Dar va conta să fie și peste 1,80 m. Dacă are 1,79... ia-l mă, de aici, că nu merită mai mult de 500.000 de euro”, a spus Gigi Becali, la Fanatik.ro.

În campionat, roș-albaștrii ocupă locul opt, cu 21 de puncte, după 15 etape, la trei „lungimi” distanță de Farul Constanța, aflată pe poziția a șasea. Elevii lui Laurențiu Reghecampf o vor înfrunta pe FC Argeș, în următorul meci, pe 22 noiembrie, după pauza internațională.

Mihai Pintilii și Costin Curelea s-au prezentat la antrenamente

Pintilii revine la FCSB după o pauză de opt luni. Fostul mijlocaș a mai colaborat cu Reghecampf în precedentele două mandate ale tehnicianului pe banca formației bucureștene. Alături de el va lucra Costin Curelea, fostul selecționer al României U21, care a părăsit Federația după campania ratată din preliminariile Campionatului European de tineret.

În acest moment, staff-ul lui Reghecampf îi mai cuprinde pe Viorel Dinu, Thomas Neubert, Marius Popa, Ionuț Zottu și Horea Codorean, alături de cei doi noi secunzi.