În acest moment, FCSB trece printr-o perioadă de restructurare. Patronul Gigi Becali a anunțat că va da afară mai mulți membrii din staff, asta în speranța că problemele vor fi rezolvate.

Printre cei care vor fi ”sacrificați” se numără și Florin Cernat, directorul sportiv al echipei, adus în urmă cu un an la echipă. Acesta a fost deja chemat pentru rezilierea contractului, spune Becali.

Gigi Becali îl dă afară pe Florin Cernat de la FCSB

„Problema e... Asta iar îmi confirmă. Când a fost chemat la rezilierea contractului, a zis 'Eu nu semnez nimic, trebuie să vorbesc pe nașul'. Adică trebuie să vorbească cu MM. Băi, ce să vorbești tu cu nașul? Tu trebuia să lucrezi, nu să stai un an jumate să duci echipa în prăpastie.

(n.r. - Dacă nu semnează, îl plătiți tot contractul?) Aici e altceva, nu mai e ca la jucători. Poate fi reziliat fără a fi plătite sume mari”, a spus Gigi Becali, la Digi Sport.

Mihai Pintilii și Costin Curelea s-au prezentat la antrenamente

Pintilii revine la FCSB după o pauză de opt luni. Fostul mijlocaș a mai colaborat cu Reghecampf în precedentele două mandate ale tehnicianului pe banca formației bucureștene. Alături de el va lucra Costin Curelea, fostul selecționer al României U21, care a părăsit Federația după campania ratată din preliminariile Campionatului European de tineret.

În acest moment, staff-ul lui Reghecampf îi mai cuprinde pe Viorel Dinu, Thomas Neubert, Marius Popa, Ionuț Zottu și Horea Codorean, alături de cei doi noi secunzi.

Situația de la FCSB

FCSB a înregistrat trei înfrângeri consecutive cu 0-1: cu Gloria Bistrița în Cupa României, respectiv cu „U” Cluj și Corvinul în Superligă.

În campionat, roș-albaștrii ocupă locul opt, cu 21 de puncte, după 15 etape, la trei „lungimi” distanță de Farul Constanța, aflată pe poziția a șasea. Elevii lui Laurențiu Reghecampf o vor înfrunta pe FC Argeș, în următorul meci, pe 22 noiembrie, după pauza internațională.