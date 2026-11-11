Cristi Pulhac și Florin Gardoș au fost invitații lui Cristian Pintea la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1

Cristi Pulhac și Florin Gardoș au fost invitații lui Cristian Pintea la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1

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Venirea lui Laurențiu Reghecampf a stârnit un entuziasm uriaș în jurul FCSB. Deși „Reghe” a debutat cu trei victorii pe bancă, forma echipei a scăzut semnificativ, formația roș-albastră ajungând la a 3-a înfrângere consecutivă.

Florin Gardoș știe principala problemă de la FCSB

Așa cum v-a obișnuit, VOYO SPORT LIVE propune cele mai interesante subiecte din fotbalul românesc și nu numai. În ediția de miercuri, 11 noiembrie, Cristi Pintea i-a avut în platou pe Florin Gardoș și Cristi Pulhac.

În acest moment, FCSB trece printr-o perioadă de restructurare. Patronul Gigi Becali a anunțat că va da afară mai mulți membrii din staff, asta în speranța că problemele vor fi rezolvate.

Aflat în direct, Florin Gardoș a expus că nu aceasta este soluția care poate aduce echipa pe linia de plutire, ci mai degrabă răbdarea, în condițiile în care la FCSB s-au transferat foarte mulți jucători în perioada de mercato de vară.

Pentru a-și consolida argumentul, fostul internațional a amintit de momentul în care a ajuns la formația roș-albastră. Într-o perioadă de doi ani, la FCSB au fost numiți foarte mulți antrenori și s-a dovedit că nu asta a fost soluția, în condițiile în care rezultatele nu s-au ridicat la nivelul așteptărilor.

„Eu zic că vor intra în play-off! Dacă tot dai iar antrenorul afară peste două luni, nu cred că rezolvi nimic. Eu, în primii doi ani, cred că am avut 11 sau 13 antrenori. Vă dați seama? Acum pare de neimaginat.

În 2010, când am venit, a fost nea Piți, a fost Edi vreo două etape... A venit Ilie Dumitrescu, a plecat, iar mai apoi a venit domnul Lăcătuș. Asta s-a întâmplat în primele 4 luni.

Din primăvară a plecat Lăcătuș și a venit Cârțu... Stați, anul acela nu a fost Cârțu, a fost în al doilea an Cârțu. A venit atunci Ilie Stan și era să terminăm anul cu el, dar nu am terminat. A venit Olăroiu atunci și am terminat. După a venit Ronny Levy și mai apoi Mihai Stoichiță. Nu am realizat mai nimic în doi ani de zile.

Deși e greu pentru echipă cu acest statut, cred că în momentul de față e nevoie de timp și de răbdare. Diferențele nu mai sunt mari ca înainte, nu e suficient să îți iei jucători și vei avea imediat succes”, a declarat Florin Gardoș, în direct la VOYO SPORT LIVE.