Campion în sezonul precedent în Arabia Saudită, CR7 se luptă pentru un nou titlu cu echipa sa și își continuă cursa până la golul cu numărul 1.000. În această perioadă, se pare că portughezul a luat o decizie cu privire la viitorul său.

Cristiano Ronaldo vrea să continue la Al-Nassr

Contractul său cu Al-Nassr va expira în vară, iar în ultima perioadă s-a zvonit că acesta se poate întoarce la Sporting Lisabona, echipa care l-a lansat în fotbalul profesionist. Doar că Ronaldo are alte planuri, anunță Daily Sports.

Starul portughez, recent retras de la națională, este gata să-și prelungească actuala înțelegere cu clubul saudit până în vara anului 2029, pentru a-și realiza obiectivul, acela de a câștiga Liga Campionilor Asiei.

Al-Nassr îi oferă un salariu de peste 200 de milioane de euro pe sezon, astfel că portughezul este cel mai bine plătit jucător de fotbal.

Cristiano Ronaldo a câștigat recent premiul pentru cel mai bun ”Balon de Aur”

Cristiano Ronaldo a fost numit cel mai bun ”Balon de Aur” din toate timpurile, după ce France Football, prin platforma oficială ballondor.com, a creat ”BOAT” (n.r. Ballon d'Or Of All Time - cel mai bun Balon de Aur din toate timpurile).

”Fotbalul e al fanilor! Mulțumesc tuturor fanilor din întreaga lume, BOAT este al vostru!”, a scris Cristiano Ronaldo pe contul său oficial de Instagram. Postarea a strâns aproape zece milioane de aprecieri în trei ore.

France Football, prin platforma oficială ballondor.com, a creat ”BOAT” (n.r. Ballon d'Or Of All Time - cel mai bun Balon de Aur din toate timpurile) sau mai bine zis alegerea prin vot popular a celui mai apreciat câștigător al Balonului de Aur din istorie.