Venirea lui Laurențiu Reghecampf a stârnit un entuziasm uriaș în jurul FCSB. Deși „Reghe” a debutat cu trei victorii pe bancă, forma echipei a scăzut semnificativ, formația roș-albastră ajungând la a 3-a înfrângere consecutivă.

Toate culisele partidei pe care o va disputa FCSB în pauza dedicată naționalelor

Tehnicianul roș-albaștrilor are un singur obiectiv în pauza competițională: redresarea echipei. Pentru ca acest lucru să fie facilitat, FCSB a pregătit o partidă amicală.

Adversarul ales este unul incomod: Chindia. Formația din Târgoviște are o serie de 7 victorii consecutive în Liga 2, ocupând astfel primul loc în ierarhie.

Așa cum v-a obișnuit, VOYO SPORT LIVE propune cele mai interesante subiecte din fotbalul românesc și nu numai. În ediția de miercuri, 11 noiembrie, Cristi Pintea i-a avut în platou pe Florin Gardoș și Cristi Pulhac.

Întrebat despre partida amicală, Florin Gardoș a dezvăluit că aceasta s-a realizat la inițiativa sa. Fostul internațional susține că duelul cu FCSB este unul important pentru Târgoviște, în condițiile în care Laurențiu Reghecampf va marca și revenirea în orașul natal.

„(n.r. - Aveți amicalul cu FCSB) Da, duminică jucăm cu ei. Acest amical s-a realizat datorită deschiderii din partea lor, le mulțumesc pe această cale. Prima discuție a fost cu nea Vali Argăseală, în precedenta pauză, dar noi aveam deja un meci programat cu Petrolul. Am zis atunci că nu puteam anula meciul.

Acum, când știam că urmează pauza, am inițiat eu. Am vorbit cu Reghe, mi-a spus că ne-ar bucura să vină, că ar fi un meci amical cu oameni în tribună. Laurențiu Reghecampf e din Târgoviște, e o și revenire a lui în orașul natal. Nu cred că a văzut stadionul nou.

Au acceptat invitația, meciul e duminică la 12. Pentru comunitatea din Târgoviște e un eveniment, deja se simte. Copii întreabă la școli dacă pot veni. Meciul va fi unul frumos, e 10 lei biletul.

Ne ajută foarte mult, am făcut cumva un pachet cu meciul de campionat de acasă. E important să avem oamenii alături de noi și în campionat. Avem nevoie de ei, chiar dacă lucrurile merg bine”, a declarat Florin Gardoș, în direct la VOYO SPORT LIVE.