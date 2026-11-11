În acest moment, FCSB trece printr-o perioadă de restructurare. Patronul Gigi Becali a anunțat că va da afară mai mulți membrii din staff, asta în speranța că problemele vor fi rezolvate.

Gigi Becali și-a anunțat planul, după „retrogradarea” lui MM Stoica

Totodată, omul de afaceri a dezvăluit că se va ocupa în exclusivitate de transferuri, MM Stoica urmând în a fi „retrogradat” de această sarcină.

În acest sens, patronul FCSB a expus că va prelua frâiele și că va lua contact cu persoanele din club la fiecare două sau trei zile. În schimb, Mihai Stoica va fi un fel de consilier al său. Gigi Becali a amintit și de faptul că prevestea situația echipei, deoarece în urmă cu jumătate de an declara public că echipa sa „nu are valoare”.

„(n.r. - Ce veți face în plus?) Mă interesez! La 2-3 zile țin contactul, văd ce se întâmplă! MM va fi un fel de supervizor acolo. Va fi supervizor ca frate, ca prieten, dar nu voi mai avea încredere doar în el. Va fi un fel de consilier.

Spun de 6 luni, nu avem valoare! Spun asta de atâta timp! Ce înseamnă asta? Că nu avem jucători valoroși. Am avut două perioade de transferuri, dar dacă nu ai adus jucători și am ajuns în situația asta”, a declarat Gigi Becali, potrivit Digi Sport.