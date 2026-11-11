Florinel Coman, aproape de FCSB?! Gigi Becali a oferit toate detaliile: „Asta mi-a zis”

Florinel Coman, aproape de FCSB?! Gigi Becali a oferit toate detaliile: „Asta mi-a zis” Superliga
SPORT.RO
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Florinel Coman ar putea fi repatriat de FCSB.

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Din articol

Florinel Coman este, fără doar și poate, unul dintre cei mai importanți jucători ce au evoluat la FCSB în ultimul deceniu. Contractul lui „Mbappe” cu Al-Gharafa este scadent în vara lui 2027, astfel că fanii speră la o revenire în România a atacantului.

Florinel Coman, aproape de FCSB?! Gigi Becali a oferit toate detaliile

Gigi Becali l-a vândut pe Florinel Coman în urmă cu aproape doi ani și jumătate. După un sezon foarte bun, în care FCSB a câștigat titlul, atacantul era transferat pentru 6 milioane de euro la Al-Gharafa.

Din nefericire, de la momentul transferului, „Mbappe de România” nu s-a impus niciodată ca un titular. Deși a fost împrumutat inclusiv la Cagliari, Coman a dat impresia că nu poate scăpa de postura de rezervă de la Al-Gharafa.

În condițiile în care contractul său este scandent în vara anului viitor, fanii speră că Coman va reveni la formația la care s-a consacrat. Această speță a fost abordată și de către omul de afaceri.

Gigi Becali a dezvăluit că a purtat o discuție cu atacantul, însă nu se pune problema ca acesta să revină din vară la FCSB. Singura variantă pentru ca Florinel Coman să revină este următoarea: acesta să nu își găsească un angajament în străinătate.

„Nu, mi-a spus că nu se pune problema. Nici prin gând nu i-a trecut. În vară a zis că, dacă nu găsește să facă alt contract, el vine. Dar speră să găsească un contract”, a declarat Gigi Becali, potrivit Digi Sport.

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Cifrele lui Florinel Coman

Florinel Coman a ajuns la FCSB în vara lui 2017, când Gigi Becali a plătit nu mai puțin de 3 milioane de euro pentru transferul său. În perioada petrecută la formația roș-albastră, atacantul a adunat 223 de meciuri, a marcat 63 de goluri și a contribuit cu 62 de pase decisive.

Totodată, „Mbappe” a câștigat un titlu, o Cupă și o Supercupă la echipa patronată de Gigi Becali. În sezonul 2023/2024, acesta a fost golgheterul SuperLigii, cu 18 goluri, iar în acel moment cota sa se ridica la 7 milioane de euro.

  • 3 milioane de euro este cota lui Florinel Coman
  • 223 de meciuri, 63 de goluri și 62 de pase decisive a adunat atacantul la FCSB
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