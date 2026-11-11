Mauricio Pochettino (54 de ani) și-a dat acordul pentru a prelua Manchester United, după ce ultimele rezultate ale lui Michael Carrick i-au convins pe șefii de pe Old Trafford să facă o schimbare la nivelul staff-ului tehnic.
În ultimii doi ani, fostul antrenor de la Tottenham, PSG și Chelsea a fost selecționerul Statelor Unite ale Americii, națională pe care a condus-o și la Campionatul Mondial din această vară. Acum, argentinianul este gata de o nouă experiență și are deja un acord verbal cu șefii lui Manchester United, scrie jurnalistul Fabrizio Romano, pe pagina sa de Twitter.
Mauricio Pochettino a bătut palma cu Manchester United!
Acum, ar mai rămâne doar ca cele două părți să se înțeleagă în privința clauzei de reziliere. Pentru a-i ”desface” contractul lui Pochettino cu Federația din SUA, Manchester United va trebui să plătească aproximativ 10 milioane de dolari.
Este greu de crezut că suma va reprezenta o problemă pentru bugetul unui club precum Manchester United, astfel că, cel mai probabil, lucrurile vor intra în linie dreaptă în cel mai scurt timp.
Pochettino este un antrenor care cunoaște foarte bine fotbalul din Premier League. A pregătit-o pe Southampton în sezonul 2013-2014, iar apoi a urmat o perioadă de cinci ani pe banca lui Tottenham, alături de care a ajuns până în finala Champions League.
Ultimul său sezon pe cea mai înaltă scenă a fotbalului englez a fost 2023-2024, la Chelsea, când rezultatele au fost sub așteptări.
Carrick, dezastru la Manchester United
Manchester United se pregătește să se despartă de Michael Carrick. Potrivit jurnalistului Nicolo Schira, conducerea clubului a decis să schimbe antrenorul în pauza competițională dedicată echipelor naționale.
Bilanțul tehnicianului este unul foarte modest. În 16 meciuri pe banca „diavolilor”, a obținut doar patru victorii, cinci remize și șapte înfrângeri. United a acumulat 17 puncte, cu o medie de 1,06 puncte pe partidă.