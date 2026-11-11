Mauricio Pochettino (54 de ani) și-a dat acordul pentru a prelua Manchester United, după ce ultimele rezultate ale lui Michael Carrick i-au convins pe șefii de pe Old Trafford să facă o schimbare la nivelul staff-ului tehnic.

În ultimii doi ani, fostul antrenor de la Tottenham, PSG și Chelsea a fost selecționerul Statelor Unite ale Americii, națională pe care a condus-o și la Campionatul Mondial din această vară. Acum, argentinianul este gata de o nouă experiență și are deja un acord verbal cu șefii lui Manchester United, scrie jurnalistul Fabrizio Romano, pe pagina sa de Twitter.

Mauricio Pochettino a bătut palma cu Manchester United!

Acum, ar mai rămâne doar ca cele două părți să se înțeleagă în privința clauzei de reziliere. Pentru a-i ”desface” contractul lui Pochettino cu Federația din SUA, Manchester United va trebui să plătească aproximativ 10 milioane de dolari.