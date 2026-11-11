Kylian Mbappe (27 de ani) nu va juca mâine împotriva Italiei în Liga Națiunilor, după ce a suferit un disconfort la mușchii ischiogambieri.

Zinedine Zidane, mesaj despre situația lui Kylian Mbappe

„Kylian nu va fi disponibil mâine. A simțit un ușor disconfort. Ca întotdeauna, nu ne asumăm niciun risc.

Aceste lucruri sunt regretabile, dar fac parte din joc. Sper să ne putem baza pe el duminică (n.r.- contra Turciei)”, a anunțat Zinedine Zidane, selecționerul Franței, citat de Marca.

Decizia în cazul lui Mbappe

Prin urmare, spre deosebire de ceea ce s-a întâmplat cu Kalulu, Tchouameni și Marcus Thuram, Mbappe nu se va întoarce la club și va continua cu naționala Franței.

Mbappe speră să joace în ultimul meci din grupă împotriva Turciei, programat duminica viitoare (21:45) la Lyon.

„Cred că e bine. Dovada este că rămâne cu noi. Nu e fericit, i-ar fi plăcut să joace mâine. Nu ar trebui să ne asumăm riscuri pentru că sezonul e lung.

Eu selectez jucătorii și uneori se întâmplă lucruri. În noiembrie, cu campionatul și Liga Campionilor, trebuie să accepți asta. Este regretabil. Ca antrenor, este oribil, dar nu avem altă opțiune.

În orice caz, nu este o scuză. Avem jucători capabili să joace bine. Când nu avem altă opțiune, punem jucătorii în teren și ne asigurăm că vom câștiga”, a adăugat Zinedine Zidane.