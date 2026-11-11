Dumitrescu a susținut că Ricardo Pădurariu (19 ani), fundașul stânga al celor de la FCSB, are potențialul să ajungă un jucător de top.

Ilie Dumitrescu, impresionat de Ricardo Pădurariu

În plus, oficialul FRF a spus că Pădurariu ar fi valorat minimum 50-60 de milioane de euro într-un an, dacă era legitimat la Ajax sau la o echipă de top din fotbalul european.

„Va ajunge un jucător de top în Europa dacă are un program de dezvoltare, cu cei care se ocupă de el. Băiatul ăsta, dacă era acum la Ajax sau la o echipă de top din Europa, într-un an de zile valora 50-60 de milioane de euro, poate și mai mult, dacă era în altă societate.

Dumitrescu: „Are potențial foarte mare Pădurariu”

Sunt de acord cu Gigi Becali. Am văzut jucători tineri care aveau potențial la 18-19 ani, au trecut anii peste ei și tot așa i-am văzut. Dacă îi măsuram când au început foarte activ, era aceeași chestie, masa musculară nu crește, nicio dezvoltare.

Vă spun de Ronaldo, luați-l când a venit la United, luați poza și după un an și ceva, de la Sporting. Sunt de acord cu Becali, are potențial foarte mare Pădurariu”, a declarat Ilie Dumitrescu, la Digi Sport.