Deși FCSB, Rennes, Celtic și chiar Ajax au fost în cursă pentru semnătura lui, atacantul de 23 de ani este încă la CFR Cluj, iar transferul mult așteptat se lasă așteptat. Sport.ro îți prezintă toate ofertele, negocierile ratate și situația reală din acest moment. DC United a oferit 7.000.000$ pentru Louis Munteanu, dar salariul blochează mutarea Potrivit iAMsport.ro, DC United a pus pe masă 7 milioane de dolari pentru transferul atacantului, cea mai mare ofertă concretă aflată acum în fața CFR-ului. Oferta reprezintă aproximativ 6 milioane de euro, sumă care ar transforma transferul într-unul dintre cele mai scumpe din istoria clubului. Problemele au apărut însă la negocierile cu jucătorul. Americanii i-au pus pe masă un salariu de 70.000 de dolari pe lună, echivalentul a 60.000 de euro. Munteanu a transmis că dorește 100.000 de dolari lunar, adică aproape 87.000 de euro. Dacă ar accepta această mutare, Munteanu ar deveni al doilea cel mai scump jucător vândut de CFR Cluj, la egalitate cu Lacina Traore și foarte aproape de recordul stabilit de Alvaro Pereira în transferul său la FC Porto.



Olympique Lyon a revenit în cursă. Francezii îl monitorizează constant Interesul pentru Louis Munteanu nu vine doar din MLS. Olympique Lyon, una dintre „forțele” Franței, îl urmărește atent pe atacant. La meciul CFR – Rapid, câștigat cu 3-0, scouteri ai clubului francez au fost prezenți în tribune. Performanța lui Munteanu, care a oferit două pase de gol, a fost remarcată imediat. Lyon îl are în atenție pe jucător încă din vară, când CFR cerea în jur de 20 de milioane de euro. Atunci, Rennes, o altă echipă din Franța, a venit cu o ofertă de 12 milioane, refuzată de Ioan Varga. Situația financiară a ardelenilor este însă diferită acum. CFR este dispusă să îl vândă pe Munteanu pentru aproximativ 10 milioane de euro, iar interesul francezilor rămâne puternic.



Marile cluburi care l-au dorit pe Munteanu și cum au ratat transferul În ultimele două perioade de mercato, numele lui Louis Munteanu a fost prezent constant în discuțiile din Europa. De la Celtic la Ajax și de la Valencia la Sevilla, multe cluburi au analizat posibilitatea unui transfer, însă niciuna dintre mutări nu s-a concretizat. Celtic a făcut o ofertă de aproximativ 8 milioane de euro, respinsă de CFR. Valencia și Ajax au evaluat jucătorul la sume între 15 și 17 milioane de euro, însă pretențiile ardelenilor au oprit negocierile. Lille și Nice l-au vrut la rândul lor, la fel și Rennes, care în vară a venit cu cea mai solidă propunere financiară, de 12 milioane. Munteanu a fost dorit și de FCSB, dar negocierile s-au rupt rapid. Atacantul a cerut 60.000 de euro lunar, o sumă pe care Gigi Becali nu a dorit să o plătească. Ulterior, patronul roș-albaștrilor a confirmat că mutarea a picat definitiv.



Se mai face transferul în iarnă? Louis Munteanu are în continuare o cotă de 5 milioane de euro pe Transfermarkt, iar interesul pentru el crește de la o lună la alta. Tot ceea ce rămâne de decis acum este dacă jucătorul va alege MLS, Ligue 1 sau dacă va aștepta o ofertă și mai mare în vară. În acest sezon, atacantul născut în Vaslui are cifre modeste, cu 17 meciuri jucate în toate competițiile, presărate cu două goluri marcate și cinci pase decisive livrate. De când a devenit fotbalist profesionist, atacantul ce măsoară 1,84 m se poate lăuda cu nici mai mult, nici mai puțin de 191 meciuri în picioare, 69 reușite și 23 de pase decisive.

