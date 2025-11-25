ANALIZĂ Mai vine transferul lui Louis Munteanu? Toți se bat pe semnătura tricolorului, dar mutarea întârzie

Mai vine transferul lui Louis Munteanu? Toți se bat pe semnătura tricolorului, dar mutarea &icirc;nt&acirc;rzie Superliga
Ionut Stoica
Data publicarii:
Data actualizarii:

Louis Munteanu rămâne unul dintre cele mai fierbinți nume ale iernii în Superliga. 

TAGS:
louis munteanuCeltic GlasgowOlympique LyonDC UnitedCFR Cluj
Din articol

Deși FCSB, Rennes, Celtic și chiar Ajax au fost în cursă pentru semnătura lui, atacantul de 23 de ani este încă la CFR Cluj, iar transferul mult așteptat se lasă așteptat. Sport.ro îți prezintă toate ofertele, negocierile ratate și situația reală din acest moment.

DC United a oferit 7.000.000$ pentru Louis Munteanu, dar salariul blochează mutarea

Potrivit iAMsport.ro, DC United a pus pe masă 7 milioane de dolari pentru transferul atacantului, cea mai mare ofertă concretă aflată acum în fața CFR-ului. Oferta reprezintă aproximativ 6 milioane de euro, sumă care ar transforma transferul într-unul dintre cele mai scumpe din istoria clubului.

Problemele au apărut însă la negocierile cu jucătorul. Americanii i-au pus pe masă un salariu de 70.000 de dolari pe lună, echivalentul a 60.000 de euro. Munteanu a transmis că dorește 100.000 de dolari lunar, adică aproape 87.000 de euro.

Dacă ar accepta această mutare, Munteanu ar deveni al doilea cel mai scump jucător vândut de CFR Cluj, la egalitate cu Lacina Traore și foarte aproape de recordul stabilit de Alvaro Pereira în transferul său la FC Porto.

Olympique Lyon a revenit în cursă. Francezii îl monitorizează constant

Interesul pentru Louis Munteanu nu vine doar din MLS. Olympique Lyon, una dintre „forțele” Franței, îl urmărește atent pe atacant. La meciul CFR – Rapid, câștigat cu 3-0, scouteri ai clubului francez au fost prezenți în tribune. Performanța lui Munteanu, care a oferit două pase de gol, a fost remarcată imediat.

Lyon îl are în atenție pe jucător încă din vară, când CFR cerea în jur de 20 de milioane de euro. Atunci, Rennes, o altă echipă din Franța, a venit cu o ofertă de 12 milioane, refuzată de Ioan Varga.

Situația financiară a ardelenilor este însă diferită acum. CFR este dispusă să îl vândă pe Munteanu pentru aproximativ 10 milioane de euro, iar interesul francezilor rămâne puternic.

Marile cluburi care l-au dorit pe Munteanu și cum au ratat transferul

În ultimele două perioade de mercato, numele lui Louis Munteanu a fost prezent constant în discuțiile din Europa. De la Celtic la Ajax și de la Valencia la Sevilla, multe cluburi au analizat posibilitatea unui transfer, însă niciuna dintre mutări nu s-a concretizat.

Celtic a făcut o ofertă de aproximativ 8 milioane de euro, respinsă de CFR. Valencia și Ajax au evaluat jucătorul la sume între 15 și 17 milioane de euro, însă pretențiile ardelenilor au oprit negocierile. Lille și Nice l-au vrut la rândul lor, la fel și Rennes, care în vară a venit cu cea mai solidă propunere financiară, de 12 milioane.

Munteanu a fost dorit și de FCSB, dar negocierile s-au rupt rapid. Atacantul a cerut 60.000 de euro lunar, o sumă pe care Gigi Becali nu a dorit să o plătească. Ulterior, patronul roș-albaștrilor a confirmat că mutarea a picat definitiv.

Se mai face transferul în iarnă?

Louis Munteanu are în continuare o cotă de 5 milioane de euro pe Transfermarkt, iar interesul pentru el crește de la o lună la alta. Tot ceea ce rămâne de decis acum este dacă jucătorul va alege MLS, Ligue 1 sau dacă va aștepta o ofertă și mai mare în vară.

În acest sezon, atacantul născut în Vaslui are cifre modeste, cu 17 meciuri jucate în toate competițiile, presărate cu două goluri marcate și cinci pase decisive livrate.

De când a devenit fotbalist profesionist, atacantul ce măsoară 1,84 m se poate lăuda cu nici mai mult, nici mai puțin de 191 meciuri în picioare, 69 reușite și 23 de pase decisive.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Parisul, sub ninsoare. Capitala Franței a fost curpinsă de o furtună de zăpadă | GALERIE FOTO
Parisul, sub ninsoare. Capitala Franței a fost curpinsă de o furtună de zăpadă | GALERIE FOTO
ARTICOLE PE SUBIECT
Cristi Chivu, sincer &icirc;nainte de duelul cu Simeone: Sper să am o carieră ca a lui, eu &icirc;ncă am părul negru
Cristi Chivu, sincer înainte de duelul cu Simeone: "Sper să am o carieră ca a lui, eu încă am părul negru"
Dănuț Lupu a dat verdictul după ce Rom&acirc;nia a picat cu Turcia la baraj: &rdquo;Mai bine cădeam cu ei&rdquo;
Dănuț Lupu a dat verdictul după ce România a picat cu Turcia la baraj: ”Mai bine cădeam cu ei”
FIFA a anunțat urnele pentru tragerea la sorți a Cupei Mondiale! Care este situația Rom&acirc;niei
FIFA a anunțat urnele pentru tragerea la sorți a Cupei Mondiale! Care este situația României
ULTIMELE STIRI
Spaniolii au găsit vinovatul după ce FC Barcelona a fost spulberată de Chelsea: &rdquo;Ne-a pecetluit soarta&rdquo;
Spaniolii au găsit vinovatul după ce FC Barcelona a fost spulberată de Chelsea: ”Ne-a pecetluit soarta”
UEFA Champions League | Manchester City, răpusă pe teren propriu! Dortmund a făcut spectacol + toate rezultatele serii
UEFA Champions League | Manchester City, răpusă pe teren propriu! Dortmund a făcut spectacol + toate rezultatele serii
Chelsea &ndash; Barcelona 3-0! Catalanii, &icirc;ngenuncheați pe Stamford Bridge
Chelsea – Barcelona 3-0! Catalanii, îngenuncheați pe Stamford Bridge
Ion Țiriac iese la atac: &bdquo;Aurul ne-a fost luat. Vă demonstrez că a fost manipulată treaba!&rdquo;
Ion Țiriac iese la atac: „Aurul ne-a fost luat. Vă demonstrez că a fost manipulată treaba!”
Inedit! Dublul campion din Superligă, prezentat ca un superstar la noua echipă: &bdquo;Este de așteptat să fie o forță&rdquo;
Inedit! Dublul campion din Superligă, prezentat ca un superstar la noua echipă: „Este de așteptat să fie o forță”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Lucescu o să ia foc: UEFA a anunțat decizia &icirc;n privința lui Michael Oliver, arbitrul meciului cu Bosnia

Lucescu o să ia foc: UEFA a anunțat decizia în privința lui Michael Oliver, arbitrul meciului cu Bosnia

Coman, fază de PlayStation &icirc;n Champions League: Florinel și-a &bdquo;hipnotizat&ldquo; adversarii

Coman, fază de PlayStation în Champions League: Florinel și-a „hipnotizat“ adversarii

&bdquo;Hagi al Emiratelor&ldquo; s-a aprins, c&acirc;nd a auzit de Olăroiu: &bdquo;Imposibil! Nedrept!&ldquo;

„Hagi al Emiratelor“ s-a aprins, când a auzit de Olăroiu: „Imposibil! Nedrept!“

&rdquo;Titanul&rdquo; de 2.02 metri al Rom&acirc;niei, c&acirc;știgător de Champions League cu Dinamo, &icirc;mplinește astăzi 70 de ani!

”Titanul” de 2.02 metri al României, câștigător de Champions League cu Dinamo, împlinește astăzi 70 de ani!

Ungurii, contrariați! Duarte pleacă gratis la FCSB după ce Ujpest a refuzat 1,5 milioane de euro

Ungurii, contrariați! Duarte pleacă gratis la FCSB după ce Ujpest a refuzat 1,5 milioane de euro

FRF l-a dat afară: &bdquo;Contract &icirc;ncheiat, ancheta e &icirc;n derulare&ldquo;

FRF l-a dat afară: „Contract încheiat, ancheta e în derulare“



Recomandarile redactiei
Spaniolii au găsit vinovatul după ce FC Barcelona a fost spulberată de Chelsea: &rdquo;Ne-a pecetluit soarta&rdquo;
Spaniolii au găsit vinovatul după ce FC Barcelona a fost spulberată de Chelsea: ”Ne-a pecetluit soarta”
Ion Țiriac iese la atac: &bdquo;Aurul ne-a fost luat. Vă demonstrez că a fost manipulată treaba!&rdquo;
Ion Țiriac iese la atac: „Aurul ne-a fost luat. Vă demonstrez că a fost manipulată treaba!”
UEFA Champions League | Manchester City, răpusă pe teren propriu! Dortmund a făcut spectacol + toate rezultatele serii
UEFA Champions League | Manchester City, răpusă pe teren propriu! Dortmund a făcut spectacol + toate rezultatele serii
Mission Impossible pentru Rom&acirc;nia la Mondial! Cea mai grea grupă posibilă la Campionatul Mondial 2026 | Analiză completă + toate scenariile &bdquo;horror&rdquo;
Mission Impossible pentru România la Mondial! Cea mai grea grupă posibilă la Campionatul Mondial 2026 | Analiză completă + toate scenariile „horror”
Chelsea &ndash; Barcelona 3-0! Catalanii, &icirc;ngenuncheați pe Stamford Bridge
Chelsea – Barcelona 3-0! Catalanii, îngenuncheați pe Stamford Bridge
Alte subiecte de interes
Mihai Stoica, replică dură pentru Louis Munteanu, după declarațiile acide ale atacantului la adresa lui FCSB
Mihai Stoica, replică dură pentru Louis Munteanu, după declarațiile acide ale atacantului la adresa lui FCSB
Dan Petrescu &icirc;și explică criza de nervi: Asta m-a supărat! Numai pe capul meu a stat + avertisment pentru Louis Munteanu
Dan Petrescu își explică criza de nervi: "Asta m-a supărat! Numai pe capul meu a stat" + avertisment pentru Louis Munteanu
Pe cine a transferat Rapid: campion mondial de juniori și vicecampion european de tineret ajuns apoi &icirc;n Liechtenstein!
Pe cine a transferat Rapid: campion mondial de juniori și vicecampion european de tineret ajuns apoi în Liechtenstein!
Face un pas &icirc;n spate! Reacția scoțienilor după numirea lui Neil Lennon pe banca Rapidului
"Face un pas în spate!" Reacția scoțienilor după numirea lui Neil Lennon pe banca Rapidului
Kylian Mbappe, uitat pe banca de rezerve &icirc;n derby! PSG merge &icirc;nsă brici fără starul francez
Kylian Mbappe, uitat pe banca de rezerve în derby! PSG merge însă brici fără starul francez
Parcurs impecabil pentru antrenorul fără licență amendat la fiecare meci: a salvat echipa și a dus-o &icirc;n finala Cupei
Parcurs impecabil pentru antrenorul fără licență amendat la fiecare meci: a salvat echipa și a dus-o în finala Cupei
CITESTE SI
Ce pot face șoferii ca să plătească RCA mai ieftin. Oficial ASF: &bdquo;Oamenii pot cere un preț mai mic&rdquo;

stirileprotv Ce pot face șoferii ca să plătească RCA mai ieftin. Oficial ASF: „Oamenii pot cere un preț mai mic”

Nici bine nu și-a anunțat demisia de la taverna lui Pescobar, că Lavinia s-a dat de gol: și-a făcut iubit. Cum s-a fotografiat cu bărbatul misterios

protv Nici bine nu și-a anunțat demisia de la taverna lui Pescobar, că Lavinia s-a dat de gol: și-a făcut iubit. Cum s-a fotografiat cu bărbatul misterios

Parisul, sub ninsoare. Capitala Franței a fost curpinsă de o furtună de zăpadă | GALERIE FOTO

stirileprotv Parisul, sub ninsoare. Capitala Franței a fost curpinsă de o furtună de zăpadă | GALERIE FOTO

Volodimir Zelenski: Putin vrea recunoaşterea legală a ceea ce a furat. Ne aflăm &icirc;ntr-o situaţie critică

stirileprotv Volodimir Zelenski: Putin vrea recunoaşterea legală a ceea ce a furat. Ne aflăm într-o situaţie critică

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!