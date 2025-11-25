DC United, club din MLS, a înaintat o propunere oficială de 7 milioane de dolari pentru transferul lui Louis Munteanu, informează iamsport.ro.



Oferta americanilor este în acest moment cea mai bună variantă financiară pentru CFR, mai ales în contextul problemelor bugetare ale patronului Neluțu Varga.



Dacă mutarea s-ar concretiza, Munteanu ar deveni al doilea cel mai scump fotbalist vândut din istoria clubului, alături de Lacina Traore, și foarte aproape de recordul stabilit de Alvaro Pereira (6,5 milioane de euro la FC Porto).



Ofertă de 7.000.000$ pentru Louis Munteanu! Salariul cerut de atacant



Transferul nu este însă bătut în cuie. Potrivit sursei citate, jucătorul nu a fost mulțumit de salariul propus de DC United. Oferta MLS ar fi în jurul sumei de 70.000 dolari/lună (aproximativ 60.000 euro), iar Munteanu dorește 100.000 dolari/lună ( aproximativ 87.000 euro).



Pe înțelesul tuturor, atacantul ar vrea un contract de cel puțin 1 milion de euro anual, în timp ce americanii i-au pus pe masă aproximativ 700.000 de euro pe an



Cota lui Transfermarkt este de 5 milioane de euro, iar interesul din MLS nu este primul. În vară, Rennes a oferit 12 milioane de euro, însă atunci CFR a cerut aproape 20 de milioane. 17 meciuri, două goluri și cinci pase decisive a înregistrat Louis Munteanu în acest sezon.

