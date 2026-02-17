Totul a pornit de la eroarea de arbitraj a lui Federico La Penna din meciul Inter – Juventus, scor 3-2, când, după o simulare a lui Alessandro Bastoni, i-a arătat al doilea cartonaș galben lui Pierre Kalulu, lucru ce a declanșat un scandal de proporții în fotbalul italian.

Cristi Chivu, replică pentru Luciano Spalletti

”Ceea ce mă dezamăgește este că un băiat de treabă precum Kalulu, după ce a suferit două nedreptăți colosale, trebuie să fie făcut prost de Chivu, care îi spune cum să se comporte; nu m-aș fi așteptat la asta din partea lui.

Este greu de acceptat și mi-ar oferi ocazia să vorbesc despre jucătorii lui Inter, lucru pe care nu ar trebui să-l fac. Îl cunosc bine pe Cristian; trebuie să-și fi dat seama că a greșit”, spunea Spalletti în cursul zilei de marți.

Antrenorul lui Juventus a făcut referire la faptul că Cristi Chivu le-a explicat italienilor cum ar fi trebuit să se protejeze Pierre Kalulu de al doilea cartonaș galben.

Răspunsul lui Cristi Chivu pentru omologul său de la Juventus a venit miercuri. Reporterii SkySport l-au întrebat pe antrenorul român dacă are o replică pentru Spalletti, iar Chivu s-a rezumat doar la a spune că nu regretă nimic din ce a spus după meci și că își menține părerea. De altfel, Chivu a menționat faptul că Luciano Spalletti a interpretat cuvintele rostite de el.

”Dacă vreau să-i răspund lui Spalletti? S-a vorbit deja prea mult, așa că nu are rost să mai spun și eu altceva. Mi-am spus părerea după meci și rămân la ceea ce am declarat.

Ceea ce am văzut eu este realitatea, dar dacă vrem să o interpretăm în felul nostru, asta e o altă poveste.

Nu mai am nimic de adăugat și nici nu am timp să mă uit înapoi; meciul s-a jucat acum trei zile. Trebuie să ne concentrăm pe partida de mâine și să o abordăm la cel mai bun nivel, atât fizic, cât și mental”, a spus Cristi Chivu.