Antrenorul român a vorbit deschis despre confruntarea cu Diego Simeone, recunoscând cu fair-play că își dorește longevitatea argentinianului pe banca tehnică, păstrându-și încrederea în propriile forțe.



Întrebat despre duelul tactic cu "Cholo", Chivu a refuzat să se pună pe o treaptă inferioară, deși a admis diferența uriașă de experiență dintre ei. Tehnicianul nerazzurrilor consideră că Atletico este o candidată la trofeu tocmai datorită continuității de pe banca tehnică.



"Nu sunt nici mai bun, nici mai rău"



Fostul căpitan al naționalei României a tratat subiectul cu o doză de umor, dar și cu mult respect pentru adversarul de miercuri seară. Chivu a povestit că a avut deja un scurt schimb de replici cu antrenorul argentinian.



"Nu sunt nici mai bun, nici mai rău decât el. El e aici de 14 ani, dar nu mă simt nici inferior, nici superior", a spus Chivu jurnaliștilor prezenți la Madrid.



Antrenorul lui Inter a continuat, făcând o glumă despre stresul meseriei de antrenor: "I-am apreciat mereu cariera, atât în Italia, cât și în Argentina. Ne-am salutat, el este mult mai experimentat. Eu încă am părul negru, dar nu pentru mult timp. Sper să am o carieră frumoasă ca a lui".



Thuram e gata de joc



Dincolo de laudele pentru adversar, Chivu rămâne concentrat pe redresarea moralului echipei după eșecul dureros din Derby della Madonnina. El a punctat că, deși rezultatele din meciurile mari au lipsit în acest sezon (în afara victoriei cu Roma), atitudinea jucătorilor îi dă speranțe.



Despre Marcus Thuram, antrenorul a transmis vești bune: francezul s-a antrenat normal și a adus intensitate, fiind apt pentru a intra în luptă.

