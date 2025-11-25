Tragerea începe cu urna 1, apoi 2, 3 și 4. Echipele din aceeași confederație nu pot fi în aceeași grupă (excepție: UEFA poate avea maximum două reprezentante în grupă).

România, calificată în barajul european, a fost repartizată în urna 4, alături de echipele considerate „outsideri” și de cele care vin din play-off-uri.

FIFA a publicat oficial structura urnelor pentru tragerea la sorți a Cupei Mondiale din 2026, eveniment programat pe 5 decembrie 2025, la Washington DC. Turneul va fi primul din istorie cu 48 de echipe, împărțite în 12 grupe de câte patru.

Cele mai bune 4 echipe din clasamentul FIFA (Spania, Argentina, Franța, Anglia) sunt distribuite pe trasee separate, pentru a evita dueluri directe înainte de finală dacă își câștigă grupele.



Mai mult, fiecare grupă trebuie să aibă minimum o echipă europeană și maximum două.



Care este situația României



Naționala lui Edi Iordănescu joacă în semifinala barajului cu Turcia, în deplasare, pe 26 martie 2026, nu mai devreme de ora 19:00, cel mai probabil pe stadionul Galatasaray din Istanbul (53.978 locuri).



Este singurul meci al serii programat la această oră, restul semifinalelor europene fiind stabilite de la 21:45.



Dacă România elimină Turcia, finala barajului, împotriva învingătoarei din Slovacia - Kosovo, va avea loc tot în deplasare, pe 31 martie.



România va afla grupa și eventualul traseu spre optimile Cupei Mondiale odată cu tragerea la sorți din 5 decembrie 2025. Până atunci, tricolorii trebuie să treacă de infernul de la Istanbul.

