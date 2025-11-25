FIFA a publicat oficial structura urnelor pentru tragerea la sorți a Cupei Mondiale din 2026, eveniment programat pe 5 decembrie 2025, la Washington DC. Turneul va fi primul din istorie cu 48 de echipe, împărțite în 12 grupe de câte patru.
România, calificată în barajul european, a fost repartizată în urna 4, alături de echipele considerate „outsideri” și de cele care vin din play-off-uri.
Cum arată urnele tragerii la sorți
Urna 1
- Canada, Mexic, SUA, Spania, Argentina, Franța, Anglia, Brazilia, Portugalia, Țările de Jos, Belgia, Germania
Gazdele au bile colorate: Mexic (A1), Canada (B1), SUA (D1).
Urna 2
- Croația, Maroc, Columbia, Uruguay, Elveția, Japonia, Senegal, Iran, Coreea de Sud, Ecuador, Austria, Australia
Urna 3
- Norvegia, Panama, Egipt, Algeria, Scoția, Paraguay, Tunisia, Coasta de Fildeș, Uzbekistan, Qatar, Arabia Saudită, Africa de Sud
Urna 4, urna României
- Iordania, Capul Verde, Ghana, Curacao, Haiti, Noua Zeelandă, cele 4 câștigătoare ale barajelor europene, Play-Off FIFA 1 și 2, România
Tragerea începe cu urna 1, apoi 2, 3 și 4. Echipele din aceeași confederație nu pot fi în aceeași grupă (excepție: UEFA poate avea maximum două reprezentante în grupă).