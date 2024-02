Giuleștenii au învins-o pe FC Hermannstadt în etapa #26 cu 2-0, iar Gigi Becali, la patru zile de la disputarea meciului, a susținut că a primit informații cu privire la o posibilă ”omenie” inițiată între cele două cluburi, astfel încât rapidiștii să câștige confruntarea și, implicit, cele trei puncte.

Gigi Becali l-a scos din sărite pe Cristiano Bergodi: ”M-am enervat!”

De la Rapid au reacționat deja Victor Angelescu, acționarul minoritar, și Daniel Niculae, președintele clubului, iar Cristiano Bergodi nu s-a ferit nici el să adreseze situația. Italianul a specificat că s-a enervat, dar chiar și așa nu mai bagă de seamă declarațiile oferite de latifundiarul din Pipera.

”Nu comentez asta. Sunt lucruri spuse de domnul Becali şi mă bag în polemica asta. Cred că Hermannstadt a jucat cum a trebuit să joace, a jucat cum a fost forma lor în acel moment, că l-am auzit şi pe Dani Coman cu ce a zis despre prestaţia cu Petrolul şi au repetat-o cu noi, nu aşa de bună adică.

Nu mă gândesc la omenie, astea sunt lucruri în România. Când am venit în România, ziariştii m-au întrebat imediat ştiţi ce însemna blat? Încet, încet am auzit şi mi-am dat seama, dar acum nu vorbesc despre nimic, nu vorbesc despre jocuri de culise, omenie între echipe în play-off. Pe teren se joacă campionatul şi eu cred că cine a câştigat campionatul, în ultimii ani, a fost îndreptăţit. CFR, Farul au câştigat meritat, nu pentru că există jocuri de culise în play-off.

(n.r. - Nu există blaturi şi omenii?) Nu ştiu, asta spuneţi voi, domnul Becali, care poate spune orice. Lăsaţi-mă cu declaraţiile astea, că nu mă interesează deloc, sincer. Mă enervează numai asta, mă enervez, Becali poate vorbi despre tot, că pe mine nu mă interesează deloc.

Rapid vine, vine, vine şi vor să-ţi dea în cap, ne laudă toată lumea. Nu, să nu ne laude, că noi trebuie să stăm liniştiţi, să nu intrăm în declaraţii cu FCSB. Nu vedeţi că în fiecare an domnul Becali vorbeşte, când începe play-off-ul, despre acelaşi lucru, an de an? Sunt aceleaşi declaraţii în fiecare an. Eu mă gândesc la mine, la Rapid şi nu mă gândesc la omenii şi blaturi”, a spus Cristiano Bergodi.

Rapid o va întâlni sâmbătă, 24 februarie, de la ora 20:00, pe Poli Iași, pe stadionul ”Emil Alexandrescu”, în vederea disputării partidei din etapa cu numărul 27 din Superliga României.

Ce a spus Gigi Becali

"Eu voiam să fie Hermannstadt în play-off, dar acum (n.r - după meciul cu Rapid), nu mai vreau. Alții zic că a fost omenie. Eu nu zic, dar dacă e ca ăia care zic că a fost omenie?

Asta am zis și eu (n.r - de ce Hermannstadt, care luptă pentru play-off, ar lăsa-o mai moale contra Rapidului). Le-am zis: 'Voi sunteți nebuni?', dar poate că eu sunt fraier. Eu nu știu acum. Dacă am spus asta acum, am spus pentru că mi-a plăcut cuvântul omenie, un nou termen, dar nu cred așa ceva, nici 1% nu cred așa ceva.

Dacă e în play-off (n.r - Hermannstadt), e posibil să fie omenie după aia. Dacă ești locul 5 sau 6 în play-off, la ce să mai tragi? O să fie omenie de omenie. Eu aș vrea Mititelu să fie în play-off pentru că el nu face omenie cu nimeni. Sau chiar Oțelul. Nici U Cluj și Sepsi nu fac omenie. Pe ele le-aș vrea pentru că n-au omenie în ele", a spus Gigi Becali, la Digisport.