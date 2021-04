"M-am ars cu el, mi s-a parut dubios de la inceput!" Cine este fotbalistul pe care Becali nu l-a uitat si ce planuri are cu jucatorii de la FCSB

Gigi Becali a vorbit despre fotbalistul pe care nu l-a uitat dupa experienta mai putin placuta pe care a avut-o.

Patronul celor de la FCSB l-a criticat pe Bogdan Planic, despre care a spus ca este un 'mercenar' si ca i s-a parut 'dubios' inca de la inceput.

Fundasul in varsta de 29 de ani a plecat de la FCSB in vara anului 2020, incheindu-si contractul unilateral dupa ce Becali nu i-ar fi achitat cateva salarii.

In plus, Gigi Becali a declarat si care are cativa jucatori in vizor carora vrea sa le mareasca salariile si a comentat si lupta pentru titlu.

"Voi schimba strategia. De-acum o sa vedeti la FCSB ca voi transfera doar jucatori cu caracter. M-am ars cu unul ca Planic si nu au ce sa caute la echipa mercenari. Planic mi s-a parut dubios de la inceput. Am mirosit inca din primele zile ca ceva nu este in regula la el. Nu mai are rost sa dezgropam mortii. Pui suflet la echipa pentru care joci si il intelegi si pe patron cand are unele probleme, atunci Gigi Becali te asteapta cu bratele deschise.

Am doi jucatori in vizor pentru marirea de salariu. Nu va dau numele lor acum. Dar Gigi Becali, cand vede niste lucruri bune, stie sa le si rasplateasca. Ai fost om cu mine, atunci si eu sunt om cu tine. V-am spus de la inceput ca noi ne vom bate cu CFR pentru campionat. Craiova nu poate sa tina ritmul cu noi, dar nici cu CFR Cluj. Stiam asta inainte de a intra in playoff.

De Octavian Popescu trebuie sa avem cu totii grija, deoarece este inca un copil si are mult de munca. Insa, am in curte un adevarat briliant si doar de el depinde ca sa ajunga la o echipa de top din Europa. Are calitate, are executii, dar are foarte mult de munca", a declarat Gigi Becali, potrivit ProSport.

Gigi Becali a vorbit in aceasta dimineata si la Ora exacta in sport, unde a dezvaluit cine este fotbalistul care nu va mai pierde primul 11 dupa meciul cu FC Botosani, cum l-a poreclit pe Toni Petrea, care este starea jucatorilor accidentati de la FCSB sau ce parere are despre proiectul Superligii europene.