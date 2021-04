EXCLUSIV | "Asa ii spun eu lui Toni Petrea!" Cum l-a poreclit Becali pe antrenorul de la FCSB si ce planuri are: "Daca nu face asta, gasim alt apostol"

Gigi Becali a vorbit la Pro X despre antrenorul echipei sale.

Patronul celor de la FCSB a dezvaluit ca pentru el Toni Petrea este Toni 'Piatra', numindu-l asa pentru ca este puternic atunci cand echipa castiga, dar si dintr-un motiv biblic, pe care l-a explicat in direct.

"O jurnalista l-a intrebat pe Toni Piatra ce s-a intamplat in prima repriza. Pai, ce s-a intamplat? I-am asfixiat in prima repriza si au dat un gol pe contraatac, in a doua i-am asfixiat si mai tare si asa a fost sa fie, sa castige FCSB. Toni Piatra ii spun ca e puternic, cand castiga ii zic asa, e tare ca piatra. Daca pierde, la revedere, nu mai e nicio piatra.

Petre e piatra de temelie pe care Hristos a pus-o si de-aia ii zic eu 'Piatra' lui Toni ca a pus baza noului FCSB. Daca nu se intampla, gasim alt apostol. Dar la ce vad eu, cred ca vrea Domnu' cu noi. De la 0-1 sa dai doua goluri si sa castigi... eu asa vad", a declarat Gigi Becali la Ora exacta in sport.