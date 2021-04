EXCLUSIV | Becali a dat detalii de ultima ora despre situatia accidentatilor de la FCSB! Ce se intampla cu Coman si cand revine Olaru pe teren

Florinel Coman s-a accidentat in primele minute ale meciului dintre Romania si Macedonia de Nord din preliminariile pentru Campionatul Mondial din Qatar.

Fotbalistului de la FCSB i-a recidivat de fapt o problema musculara mai veche si va rata tot sezonul, informatie confirmata chiar de Gigi Becali in direct la PRO X.

De asemenea, Becali a dat detalii si despre starea lui Darius Olaru, accidentat la umar in meciul cu Sepsi din ultima etapa a sezonului regulat si a facut aprecieri la adresa lui Harut si Vlad dupa meciul cu FC Botosani.

"Coman nu mai joaca anul asta. Olaru lipseste mult, dar o sa vina in 10 zile maxim, o sa poata sa joace. Are doar ceva la umar, dar in 10 zile va incepe. Avem jucatori de anvergura, nu-mi mai fac griji. Avem jucatori valorosi care pot sa ii schimbe pe ceilalti. Mi-a placut mult Harut.

Vlad o sa apere, dar nu prea ai ce sa aperi cand esti portar la FCSB. In Supercupa a avut, dar aseara nu prea", a spus finantatorul FCSB-ului la Ora Exacta in Sport.