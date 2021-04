EXCLUSIV | Becali nu da nicio sansa infiintarii Superligii: "Ei nu vor ceda, dar nu au portite!" Ironie pentru Talpan: "Il cheama pe el sa ia hotararile acolo!"

Patronul FCSB a vorbit despre noua competitie care prinde contur la nivel european.

Finantatorul FCSB nu vede cu ochi buni noua competitie, despre care spune ca i-ar distruge pe cei "mici". Becali spune ca nimeni nu va ceda in acest conflict, insa, UEFA va triumfa din punct de vedere legal, nefiind "portite" pentru creearea unei noi intreceri la nivel european.

"Daca le scoti din competitii, nu isi pot permite, ii scoti si de la echipele nationale. Le scoti si pe ele... Asta ar fi problema, dar altfel ar face ce-ar vrea. Banii sunt la ei, dar uite ca se racaie de 10 ani sa faca asta si tot nu pot sa o faca. Dar daca o fac, ar fi o nenorocire pentru noi, pentru cluburile mici. Ar incasa tot pe spinarea lor si noi astia saracii n-am mai avea de unde... Daca nu jucam cu Manchester, Milan, de unde sa mai incasam milioane?

Da cineva atatia bani sa vada pe FCSB cu Lille si Espanyol? Ei nu cedeaza, dar nu au portita, n-o sa poata sa faca Superliga. Poata sa cada la pace cu UEFA sa faca o noua competitie, numai ca n-o sa le convina celor de la UEFA ca n-o sa mai fie atragatoare Champions League, iar Europa League o sa fie un fel de Conference League... Daca o fac, o fac la intelegere cu UEFA si Champions League ramane Champions League. Se va numi Super League. asa fusese vorba cand ne-au contactat si pe noi.

Sa faca o superliga cu toate echipele care au castigat o data Liga Campionilor. Ne-au invitat si pe noi Steaua-FCSB. Intrebati-l pe Talpan, ca acum il cheama pe el (rade). Il cheama si-l lasa pe el sa ia hotararile acolo. Ii da in judecata Talpan, face proces la Strasbourg si rezolva el toate", a spus Gigi Becali la Ora Exacta in Sport.