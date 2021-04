EXCLUSIV | "Ei joaca pe coclauri si acolo vor ramane!" Gigi Becali arunca sageti spre rivalii de la Steaua! Ce spune despre revenirea in Ghencea

Gigi Becali a vorbit la Pro X despre posibilitatea ca FCSB sa joace in Ghencea sau pe stadionul Arcul de Triumf.

Patronul ros-albastrilor a spus ca este convins ca FCSB va evolua pe noua arena din Ghencea, fiind nevoie de o echipa care sa foloseasca stadionul realizat din bani publici.

Becali a aruncat din nou sageti spre rivalii din Liga 3, spunand ca acestia nu vor promova si ca nu vor putea juca doar ei in Ghencea, tinand cont ca nu sunt prezenti in ligile superioare.

De asemenea, Gigi Becali a vorbit si despre stadionul Arcul de Triumf, despre care a spus ca a fost facut pentru fotbal, nu pentru rugby, si ca trebuie sa fie folosit de echipele care sunt 'bunuri nationale'.

"Mi-a zis cineva: 'Noi nu ne luam dupa Talpan. Noi trebuie sa ne justificam investitia in baza aia.' Eu i-am zis ca nu vreau scandal, vreau pace si liniste. Numai in Romania se poata intampla sa se faca un stadion din bani publici si sa nu joace nimeni acolo. Nu poti sa spui ca Steaua aia a CSA-ului e echipa de fotbal... E in Divizia C si joaca pe la coclauri si va ramane acolo.

Cum sa promoveze? N-o scoate Mostistea Ulmu? Si chiar daca castiga, n-o lasa legea sa promoveze. Poate sa faca asociatie privata, dar trebuie sa o ia de la capat. N-au dreptul sa promoveze acum, trebuia sa o faca de anul trecut. Nu pot promova in Liga 1 si eu zic ca, potrivit legii, nu pot promova nici in Liga 2. Eu vreau sa respecte legea din Romania. Nu ai voie, daca esti din bani publici, sa promovezi.

Ei au o hotarare de la Comitetul Executiv al FRF, dar aia nu pot sa ia hotarari impotriva legii. Trebuie intai sa modifice legea si apoi sa ia hotarari.

Eu vreau cu liniste si cu pace sa joc in Ghencea. Dar mai e un stadion si aici, Arcul de Triumf. E totul gata, terminat, dar nu au facut omologarea ca nu stiu ce, ca nu stiu cum... Numai in Romania se poate intampla sa faci stadioane si sa nu poti sa joci pe ele.

Asta s-a facut stadion de fotbal. La Arcul de Triumf au zis ca fac stadion de fotbal. Au luat din bani publici si au platit. Au zis: 'Facem stadion de fotbal!' Aaa, ca ii pui porti si joci rugby, joaca. Dar ala trebuie folosit de sportul romanesc. Trebuie facute lucrurile cu intelepciune si cu intelegere.



Sa fie totul cu intelegere ca si FCSB e tot bun national, si Rapid, si Viitorul, si Dinamo sunt tot bunuri nationale. Si trebuie facute lucrurile sa fie toata lumea multumita", a declarat Gigi Becali la Ora exacta in sport.