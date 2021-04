EXCLUSIV | "Nu ma intereseaza, el trebuie sa fie titular!" Becali face revolutie in echipa dupa meciul cu Botosani! Jucatorul care nu va mai pierde echipa lui Petrea

FCSB a invins cu 2-1 pe Botosani in primul meci din playoff-ul Ligii 1.

Gigi Becali a vorbit la PRO X despre aceasta victorie a echipei sale si s-a aratat extrem de multumit de faptul ca Octavian Popescu a reusit un super gol.

De asemenea, patronul FCSB-ului a spus ca este foarte bucuros pentru golul marcat de Pantiru si a anuntat ca fundasul stanga nu va mai lipsi din prima echipa a lui Toni Petrea.

"Bucuros de cele 3 puncte ca daca e sa o luam asa... noi trebuie sa luam campionatul. Bucuros ca a dat copilul gol. Am pus pariu cu MM ca da gol, un milion contra un euro.

Golul lui Pantiru... Eu sunt de 18 ani in fotbal. Am avut multe goluri de bucurie, dar golul asta al lui Pantiru, asta a fost cel mai bucuros gol din toate golurile pe care le-am avut eu. A fost de 3 puncte si cred ca va fi si de campionat. Si pentru ca l-a dat el. Iar de acum o sa-l vedeti pe teren in permanenta, inseamna ca ne aduce bafta si bucurie si trebuie sa-i facem si noi lui o bucurie. Nu ma intereseaza nimic, el va fi titular. Nu ma intereseaza pe ce pozitie, el trebuie sa fie titular. Oriunde vrea antrenorul, sa ii gaseasca loc in echipa. Asta e ordinul, nu stiu unde, nu stiu ce face. El mi-a facut o bucurie si trebuie sa joace", a spus Gigi Becali la Ora Exacta in Sport.