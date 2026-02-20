Pe ce loc a coborât România în clasamentul coeficienților UEFA și cine ne-a depășit: ”Au ridicat blestemul / Bravo!”

Pe ce loc a coborât România în clasamentul coeficienților UEFA și cine ne-a depășit
Joi seară, Steaua Roșie Belgrad a învins-o pe LOSC Lille cu 1-0, în primul meci din dubla manșă pentru un loc în optimile UEFA Europa League. Franklin Tebo a fost unicul marcator al meciului (minutul 45+1).
După victoria de aseară, Serbia a devansat-o pe România în clasamentul coeficienților. Sârbii ocupă acum locul 23 cu 25.750 puncte, în timp ce România a coborât pe 24 cu 24.250 puncte.
Presa din Serbia a reacționat după victoria Stelei Roșii din Europa League: ”Au ridicat blestemul”
Jurnaliștii sârbi exultă după ce Steaua Roșie a învins-o în deplasare, pe ”Stade Pierre-Mauroy”, pe LOSC Lille. Meciul a avut loc la Villeneuve d'Ascq.
”Steaua Roșie a făcut istorie și a ridicat blestemul francez”, a titrat sportal.blic.rs.
”Steaua Roșie a făcut istorie ieri, în toate sensurile. Echipa lui Dejan Stankovic urmărea prima victorie în Franța. Mai exact, până aseară, roș-albii nu sărbătoriseră niciodată în deplasare la un club francez”, a adăugat sursa anterior menționată.
Și Federația de Fotbal Sârbă a lăudat-o pe Steaua Roșie pentru performanța obținută în Franța: ”Bravo!”.
Returul dintre Steaua Roșie și LOSC Lille va avea loc o săptămână mai târziu (joi, 26 februarie, ora 19:45) la Belgrad, pe ”Rajko Mitic”.