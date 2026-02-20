Pe ce loc a coborât România în clasamentul coeficienților UEFA și cine ne-a depășit: ”Au ridicat blestemul / Bravo!”

Pe ce loc a coborât România în clasamentul coeficienților UEFA și cine ne-a depășit

Joi seară, Steaua Roșie Belgrad a învins-o pe LOSC Lille cu 1-0, în primul meci din dubla manșă pentru un loc în optimile UEFA Europa League. Franklin Tebo a fost unicul marcator al meciului (minutul 45+1).

După victoria de aseară, Serbia a devansat-o pe România în clasamentul coeficienților. Sârbii ocupă acum locul 23 cu 25.750 puncte, în timp ce România a coborât pe 24 cu 24.250 puncte.