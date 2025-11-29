GALERIE FOTO Daniel Pancu a încremenit! Cum a fost surprins antrenorul lui CFR la golul trei al lui FC Argeș

FC Argeș a marcat din nou în poarta lui CFR Cluj.

În momentul redactării știrii, FC Argeș o conduce cu 3-0 pe CFR Cluj, în urma golurilor marcate de Matos, Borta și Bettaieb.

Golul trei al piteștenilor a fost înscris de Bettaieb în minutul 46, care a profitat de o pasă excelentă din partea lui Matos, care l-a lăsat cu toată poarta.

Fundașul ardelenilor a fost foarte aproape să respingă mingea de pe linia porții, dar nu a reușit și gazdele au făcut 3-0.

Daniel Pancu a împietrit la marginea terenului

După marcarea golului camerele au fost mutate pe Daniel Pancu pentru a putea surprinde reacția antrenorului lui CFR Cluj, după ce echipa lui a fost zdrobită în primele 50 de minute.

Până la această partidă, Daniel Pancu avea două victorii din tot atâtea meciuri la CFR Cluj: 1-0 cu Unirea Slobozia și 3-0 cu Rapid.

Echipele de start:

  • FC Argeș: Lazar - Oancea, Tudose, Sadriu, Borța - Sierra, Seto, Rață - Pîrvu, Matos, Bettaieb

Rezerve: Straton - Tofan, Crăciun, Orozco, Garutti, R. Popescu, Rădescu, Blagaic, Caio, Tchassem, R. Moldoveanu, Manole

Antrenor: Bogdan Andone

  • CFR Cluj: Hindrich - Kun, Sinyan, M. Ilie, Camora - Emerllahu, Djokovic, T. Keita - Cordea, L. Munteanu, Korenica

Rezerve: Vâlceanu - Abeid, Coco, Zouma, Kresic, Muhar, Perianu, Fică, Biliboc, Deac, Sfait, Badamosi

Antrenor: Daniel Pancu

"Cel mai puternic om al lui Zelenski", pus la punct de Maia Sandu dintr-un singur cuvânt. Președintele Ucrainei a rămas mut
FC Argeș - CFR Cluj ACUM, echipa lui Daniel Pancu este UMILITĂ, primește gol după gol! E jale mare în Ardeal
