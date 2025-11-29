În momentul redactării știrii, FC Argeș o conduce cu 3-0 pe CFR Cluj, în urma golurilor marcate de Matos, Borta și Bettaieb.

Golul trei al piteștenilor a fost înscris de Bettaieb în minutul 46, care a profitat de o pasă excelentă din partea lui Matos, care l-a lăsat cu toată poarta.

Fundașul ardelenilor a fost foarte aproape să respingă mingea de pe linia porții, dar nu a reușit și gazdele au făcut 3-0.

Daniel Pancu a împietrit la marginea terenului

După marcarea golului camerele au fost mutate pe Daniel Pancu pentru a putea surprinde reacția antrenorului lui CFR Cluj, după ce echipa lui a fost zdrobită în primele 50 de minute.

Până la această partidă, Daniel Pancu avea două victorii din tot atâtea meciuri la CFR Cluj: 1-0 cu Unirea Slobozia și 3-0 cu Rapid.

